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В Ровенской области общину обязали зарегистрировать земельный участок, который используют под заведение образования

07:00, 7 сентября 2024
Местный сельсовет не принял никаких мер по оформлению права пользования землей, что создавало условия для возможных злоупотреблений и риска неверного использования земельного участка или его потери.
В Ровенской области общину обязали зарегистрировать земельный участок, который используют под заведение образования
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В Ровенской прокуратура обязала общину зарегистрировать земельный участок, который используют под учебное заведение. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет, в частности, о земельном участке под заведением, площадью почти 2,2 га и стоимостью более 40 млн гривен.

В то же время законодательство предусматривает обязательную государственную регистрацию прав на земельные участки, здания и сооружения, как объекты недвижимого имущества, в соответствующем Государственном реестре.

Местный сельсовет не предпринял никаких действий, чтобы закрепить право пользования землей, что создавало предпосылки для злоупотреблений и могло привести к нецелевому использованию земельного участка или его выбытию из собственности общины.

Для устранения этих нарушений прокуратура обратилась с иском в суд.

Ответчик согласился с доводами прокурора, изложенными в исковом заявлении, и добровольно зарегистрировал право постоянного пользования земельным участком под учебным заведением в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

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