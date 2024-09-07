В Ровенской области общину обязали зарегистрировать земельный участок, который используют под заведение образования

В Ровенской прокуратура обязала общину зарегистрировать земельный участок, который используют под учебное заведение. Об этом сообщает областная прокуратура.
Речь идет, в частности, о земельном участке под заведением, площадью почти 2,2 га и стоимостью более 40 млн гривен.
В то же время законодательство предусматривает обязательную государственную регистрацию прав на земельные участки, здания и сооружения, как объекты недвижимого имущества, в соответствующем Государственном реестре.
Местный сельсовет не предпринял никаких действий, чтобы закрепить право пользования землей, что создавало предпосылки для злоупотреблений и могло привести к нецелевому использованию земельного участка или его выбытию из собственности общины.
Для устранения этих нарушений прокуратура обратилась с иском в суд.
Ответчик согласился с доводами прокурора, изложенными в исковом заявлении, и добровольно зарегистрировал право постоянного пользования земельным участком под учебным заведением в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.
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