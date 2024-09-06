У Харкові військовослужбовці побили чоловіка — в ТЦК прокоментували ситуацію

Між військовослужбовцями та двома цивільними стався конфлікт.

У Харкові 6 вересня стався конфлікт між військовослужбовцями та двома цивільними особами. Відео поширив Омбудсмен Дмитро Лубінець.

У Харківський ТЦК та СП підтвердили, що їхній співробітник побив чоловіка на опублікованому відео.

Вказується, що чоловіки відмовилися надавати документи для перевірки та спровокували конфлікт. «Громадяни, порушуючи вимоги чинного законодавства, брутально відмовилися виконувати законні вимоги щодо надання документів для перевірки. Один із них, вочевидь, з метою провокування конфлікту, почав непристойно ображати військовослужбовця», — йдеться у повідомленні.

Там додали, що громадян було доставлено до ТЦК для уточнення персональних даних. Встановлено, що один із чоловіків є військовозобов'язаним, він отримав направлення на проходження військово-лікарської комісії.

У терцентрі призначили службове розслідування.

«Командування Харківського ОТЦК та СП та Салтівського РТЦК та СП засуджує поведінку підлеглого військовослужбовця, який відреагував на провокацію. Призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті організаційні та дисциплінарні заходи. На час розслідування військовослужбовець – учасник конфлікту не залучається до роботи груп оповіщення військовозобов’язаних», — додали в ТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.