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Укрупнение судов может начаться с Закарпатской области – в Комитете вернулись к идее 2022 года

14:23, 9 сентября 2024
После того, как на основе опыта укрупнения в Закарпатской области, подытожат результат, начиная от конвоя, автораспределения судебных дел и заканчивая поиском судебных помещений, ВСП сможет постепенно начинать оптимизацию судов в других областях.
Укрупнение судов может начаться с Закарпатской области – в Комитете вернулись к идее 2022 года
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Как известно, в конце 2017 года в Украине начали обсуждать оптимизацию, то есть укрупнение судов. Одно время суды высказали в комментариях нашему изданию полярные мнения относительно этого процесса. В частности, непонятно, как это отразится на доступе граждан к правосудию, готова ли к этому техническая система, с учетом, что так и не была введена электронная форма судебного дела и до сих пор не введено автораспределение дел в едином дата-центре, какой принцип будет применен – судья едет в суд, где рассматривается определенное дело, или гражданин едет в суд, где находится судья, у которого находится его дело и т.д.

Как писала «Судебно-юридическая газета» в августе 2022 года, новый этап процесса оптимизации судов должен был начаться с Закарпатской области. Так, в Закарпатской области есть 13 местных общих судов. Однако административно-территориальная реформа, которая состоялась в 2020 году, предусматривает создание на территории Закарпатской области только 6 районов.

Концепция оптимизации местных судов, которая разрабатывалась совместными усилиями Комитета Верховной Рады по правовой политике, Совета судей Украины и Государственной судебной администрации, в то время предусматривала создание в Закарпатской области только 5 судов:

Береговский окружной суд (на базе Береговского и Виноградовского районных судов)

Мукачевский окружной суд (на базе Мукачевского горрайонного суда и Свалявского и Воловецкого районных судов)

Тячевский окружной суд (на базе Тячевского и Раховского районных судов)

Ужгородский окружной суд (на базе Ужгородского горрайонного суда и Перечинского и Великоберезнянского районных судов)

Хустский окружной суд (на базе Хустского, Иршавского и Межгорского районных судов)

Также предполагалось создать еще Раховский окружной суд, однако в итоге инициаторы процесса решили объединить его с Тячевским окружным судом.

В этих пяти укрупненных судах должно было работать 107 судей.

Как следует из результатов новой дискуссии по оптимизации сети судов Украины, в Комитете разделяют идею о том, чтобы начать процесс с Закарпатской области.

«Я поддерживаю идею принятия единого закона, который оптимизирует всю систему местных общих судов Украины.

Но такой Закон должен внедряться постепенно, учитывая ситуацию безопасности, начиная с одной из самых небольших по размерам области — Закарпатской.

После того, как на ее основе мы проанализируем полученный опыт, начиная от конвоя, автораспределения судебных дел и заканчивая поиском судебных помещений, Высший совет правосудия сможет постепенно начинать оптимизацию судов в других областях Украины. Только таким образом мы обеспечим доступ граждан к правосудию и предоставление качественных судебных услуг», - отметил председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая считает, что такая оптимизация будет способствовать соблюдению разумных сроков рассмотрения дел, что приведет к улучшению уровня доступа граждан к правосудию, а следовательно обеспечению конституционных гарантий на обращение в суд, справедливо судебное разбирательство.

Кроме того, по словам Ирины Мудрой, это позволит оптимизировать расходы на финансирование судебной власти, а в долгосрочной перспективе будет предусматривать экономию средств на содержание судов.

Также такая мера будет способствовать решению вопроса смены советских и коммунистических названий судов.

«Судебно-юридическая газета» писала, что в феврале 2024 года обсуждались два варианта карты судов. Первый вариант новой «карты судов» предусматривает сокращение количества общих местных судов до 220. Второй более радикальный вариант предусматривает сокращение количества общих местных судов до 151.

Напомним, 20 декабря 2022 года Президент подписал принятый парламентом законопроект №7565-1, предусматривающий оптимизацию судов в течение года после завершения войны.

Автор: Наталья Мамченко

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