Количество местных общих судов в Украине может сократиться до 151

В ВСП и Совете судей считают, что нагрузку на судей нужно выравнивать.

Фото: sud.ua

В Высшем совете правосудия и в Совете судей Украины 3 февраля сообщили, что в Украине необходимо провести процедуру «оптимизации», то есть сокращения количества местных общих судов в связи с необходимостью выровнять нагрузку на общие суды первой инстанции.

Как отметил заместитель председателя ВСП Дмитрий Лукьянов, необходимо решить проблему нагрузки на каждый суд.

Он рассказал, что в Печерский районный суд города Киева в 2023 году поступило почти 62 тысячи дел, хотя в суде имеют соответствующие полномочия только 19 судей (при штатной численности в 36 судей).

«Таким образом, в среднем на одного судью там приходится 3 257 дел. В то же время есть суды, где гораздо меньше нагрузка. Например, Коломакский районный суд Харьковской области получил за год 359 дел на двоих судей, работающих там (то есть, 180 дел на судью). Ситуация с чрезмерной нагрузкой судов оказывает негативное влияние на реальный доступ граждан к правосудию, на качество судебных решений. Разрешение проблемы возможно при заполнении вакансий судей и проведении оптимизации сети судов», - сообщил Дмитрий Лукьянов во время работы круглого стола «Правосудие будущего: судебная сеть и доступ к правосудию».

В свою очередь председатель Совета судей Украины Богдан Монич рассказал, что сейчас актуальны два варианта «оптимизации» количества общих местных судов.

Первый вариант новой «карты судов» предполагает сокращение количества общих местных судов до 220.

Второй, более радикальный вариант, предполагает сокращение количества общих местных судов до 151.

«Нагрузка на суды сейчас очень разная, но судейское вознаграждение у судей одинаковое», - отметил Богдан Монич.

Впрочем, как сообщил глава Совета судей, дальнейшая работа над реализацией новой «карты судов» пока приостановлена.

Напомним, что в настоящее время в Украине существует 663 местных общих суда. Варианты новой «карты судов» нарабатываются еще с 2020 года. Последний раз проект «оптимизации» судов в Украине активно обсуждался летом 2022 года.

Впрочем, 20 декабря 2022 года Президент подписал принятый парламентом законопроект №7565-1 о внесении изменений в заключительные и переходные положения Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" о территориальной юрисдикции местных судов на территории Украины до принятия закона об изменении системы местных судов на территории Украины в связи с образованием (ликвидацией) районов, которая предусматривает оптимизацию судов в течение года после завершения войны.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.