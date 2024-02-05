Ситуация на фронте не «патовая»: спикер уточнил слова Владимира Зеленского

Пресссекретарь главы государства Сергей Никифоров опроверг, что президент назвал «патовой» ситуацию на фронте.

В офисе Президента Украины уточнили, что Владимир Зеленский не расценивает нынешнюю ситуацию на фронте как патовую. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

«В интервью президента Украины итальянскому телеканалу RAI речь не шла о якобы «патовой» ситуации на фронте. Говоря об итогах летних действий, Владимир Зеленский заявил, что их морская часть дала положительный результат: Украина смогла восстановить независимый «зерновой коридор», а вот сухопутная часть сделок завершилась стагнацией. Речь идет конкретно о контрнаступательных действиях на юге. Это не дает права описывать в целом ситуацию на фронте как «патовую», – отметил Никифоров.

«Украина продолжит деоккупацию своих территорий. В будущем призываем более внимательно подбирать слова, чтобы не поддерживать деструктивные нарративы», - написал также пресс-секретарь главы государства.

Никифоров привел точную цитату Зеленского.

«Далее даю оригинал ответа президента Украины: «Я бы сказал так: морская часть операции дала положительный эффект – мы вытеснили их корабли, россия потеряла много кораблей, а главное, она потеряла влияние в ЧМ, и мы выстроили «зерновой коридор», независимый от россии. Поэтому эта часть, прагматичная часть операции, которая влияла на экономику, бюджет Украины, – мы ее провели положительно. Что касается сухопутной линии, вы правы и там стагнация. И это факт, потому что не хватило кое-что. Иногда ты думаешь, что эта дата, вот пойдут вперед. Я считаю, что с точки зрения количества соответствующей амуниции были задержки. А задержки – это и есть просчет. Но, честно говоря, мы не боремся просто с террористической организацией – мы боремся с террористами, которые являются одной из крупнейших армий в мире».

Как известно, итальянский телеканал RAI опубликовал письменные отрывки из интервью президента Владимира Зеленского. При их переводе на украинский говорится, что глава государства описал ситуацию на фронте «на земле» как «патовую» или «зашедшую в тупик» из-за задержек с поставками западной техники.

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