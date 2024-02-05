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Ситуація на фронті не «патова»: речник уточнив слова Володимира Зеленського

13:43, 5 лютого 2024
Прессекретар глави держави Сергій Никифоров спростував, що президент назвав «патовою» ситуацію на фронті.
Ситуація на фронті не «патова»: речник уточнив слова Володимира Зеленського
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В Офісі Президента України уточнили, що Володимир Зеленський не розцінює нинішню ситуацію на фронті як патову. Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

«В інтерв'ю президента України італійському телеканалу RAI не йшлося про начебто «патову» ситуацію на фронті. Говорячи про підсумки літніх дій, Володимир Зеленський заявив, що їхня морська частина дала позитивний результат: Україна змогла відновити незалежний «зерновий коридор», а от сухопутна частина операцій завершилася стагнацією. Ідеться конкретно про контрнаступальні дії на півдні. Це не дає права описувати загалом ситуацію на фронті як «патову», - зазначив Никифоров.

«Україна продовжить деокупацію своїх територій. У майбутньому закликаємо уважніше добирати слова, щоб не підтримувати деструктивні наративи», - написав також прессекретар глави держави.

Никифоров навів точну цитату Зеленського.

«Далі надаю оригінал відповіді президента України: «Я б сказав так: морська частина операції дала позитивний ефект – ми витиснули їхні кораблі, росія втратила багато кораблів, а головне, вона втратила вплив у ЧМ, і ми вибудували «зерновий коридор», незалежний від росії. Тому ця частина, прагматична частина операції, яка впливала на економіку, на бюджет України, – ми її провели позитивно. Що стосується сухопутної лінії, ви праві і там стагнація. І це факт, тому що не вистачило дечого. Іноді ти думаєш, що ось ця дата, ось підуть уперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримки. А затримки – це і є прорахунок. Але, чесно кажучи, ми ж не боремося просто з терористичною організацією – ми боремося з терористами, які є однією з найбільших армій у світі».

Як відомо, італійський телеканал RAI опублікував письмові уривки з інтерв'ю президента Володимира Зеленського. При їх перекладі на українську йдеться про те, що глава держави описав ситуацію на фронті «на землі» як «патову» або таку, що «зайшла в глухий кут» через затримки з поставками західної техніки.

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