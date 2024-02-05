У Києві на вихідних поліція перевірила понад 650 розважальних закладів та закладів харчування

Правоохоронці прозвітували про посилене патрулювання міста минулих вихідних.

У Києві правоохоронці прозвітували про нічні відпрацювання столиці у вихідні дні, які були.

Як розповіли у відділі комунікації, під час посиленого відпрацювання правоохоронці перевірили понад 650 розважальних закладів та закладів харчування на предмет дотримання ними заборони працювати після 23:00.

У поліції зазначили, що порушень з боку адміністрацій закладів не виявили.

Однак, правоохоронці під час відпрацювання склали понад 200 адміністративних матеріалів, виявили чотири особи у розшуку та затримали чоловіка за вчинення грабежу.

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