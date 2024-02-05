В Киеве на выходных полиция проверила более 650 развлекательных заведений и заведений питания

Правоохранители отчитались об усиленном патрулировании города в минувшие выходные.

В Киеве правоохранители отчитались о ночных отработках столицы в выходные дни.

Как рассказали в отделе коммуникации, во время усиленной отработки правоохранители проверили более 650 развлекательных заведений и заведений питания на предмет соблюдения ими запрета работать после 23:00.

В полиции отметили, что нарушений со стороны администраций заведений не обнаружили.

Однако, правоохранители во время отработки составили более 200 административных материалов, обнаружили четыре человека в розыске и задержали мужчину за совершение грабежа.

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