На Буковині спіймали групу «туристів», які гірськими стежками йшли до Румунії: відео

Групу порушників затримали за кілька метрів до кордону з Румунією.

За інформацією Державної прикордонної служби України, група порушників намагалася пройти гірськими стежками до Румунії. Їх викрили на Буковині, лише за кілька метрів від державного кордону.

Завдяки використанню технічних засобів та службової собаки, чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, вдалося затримати.

Правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності, а одному з них загрожує кримінальна відповідальність через злісну непокору військовослужбовцям ДПСУ. Справи затриманих будуть розглянуті в суді.

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