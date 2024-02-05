США надаватимуть пряму бюджетну підтримку Україні, але не фінансуватимуть пенсії українських пенсіонерів, - що передбачає проект угоди

Пряма допомога бюджету України складатиме 7,85 млрд доларів, але умовою є те, що за рахунок неї не будуть фінансувати пенсії.

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Безпосередня бюджетна підтримка для Україні від США може скласти 7,85 млрд доларів США. Однак умовою є нефінансування за цей рахунок пенсій.

Так, 4 лютого Сенат США представив двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Лідер сенатської більшості Чак Шумер заявив, що перше голосування відбудеться не пізніше середи. Втім, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що «поховає» цей документ.

В оприлюдненому законопроекті йдеться про те, що «Фонд економічної підтримки» складатиме 7,899 млрд доларів США, і ця сума буде доступною до 30 вересня 2025 року». «За умови, що із загальної суми, передбаченої за цією статтею цього Закону, 7,849 млрд доларів США буде призначено для допомоги Україні , яка може включати бюджетну підтримку та яка може надаватися незважаючи на будь-яке інше положення закону, що обмежує допомогу іноземним країнам, та за умови, що кошти, надані для бюджетної підтримки відповідно до попереднього положення, не можуть бути доступними для відшкодування пенсій», зазначено у документі.

Цифри в проекті прокоментувала Посол України у США Оксана Маркарова.

«Як і очікувалось 4 лютого Комітет з асигнувань Сенату оприлюднив текст законопроекту про пакет міжнародної допомоги США, у тому числі для України, та міграційну реформу, який є умовою підтримки республіканцями міжнародної допомоги США, у тому числі, для України.

Законопроект передбачає асигнування у розмірі $60 млрд. в частині допомоги Україні, з яких:

Оборонні видатки 50,43 млрд дол., з яких:

- 4 млрд дол. – Міністерству оборони США на подальшу підтримку України в її боротьбі з росією до 31 грудня 2024 року включно, а саме:

- 19,85 млрд. дол. – на поповнення американських військових озброєнь і техніки, наданих Україні із запасів Міністерства оборони США;

- 13,8 млрд дол. – на переозброєння України через закупівлю зброї та боєприпасів у оборонно-промислової бази США;

- 14,8 млрд дол – на військову підготовку, обмін розвідданими, посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування та інші заходи підтримки.

- 8 млн дол. для Генерального інспектора Міністерства оборони для продовження нагляду за допомогою Україні з боку США.

- 1,6 млрд дол. для зовнішнього військового фінансування (FMF) для задоволення потреб України та інших регіональних партнерів у протиповітряній обороні, артилерії, морській безпеці, технічному обслуговуванні та підтримці;

- 300 млн дол. на допомогу Україні у захисті її кордонів та просуванні верховенства права;

- 100 млн дол. на підтримку програм з розмінування, боротьби з тероризмом та нерозповсюдженням зброї масового знищення.

Економічна / фінансова / цивільна та ядерна безпека – 9,654 млрд дол., включаючи:

- 7,85 млрд дол. на пряму бюджетну підтримку України. Законопроектом передбачено заборону на відшкодування пенсій за рахунок прямої бюджетної підтримки США;

- 1,58 млрд дол. на розбудову самодостатньої української економіки у пріоритетних секторах, як-от транспорт та енергетика, а також розвиток приватного сектору;

- 25 млн дол. Офісу перехідних ініціатив USAID для підтримки зусиль з відновлення та підвищення стійкості в Молдові та на українських територіях, відвойованих у росії;

- 50 млн дол. для реагування на ситуацію у сфері глобальної продовольчої безпеки, зокрема внаслідок вторгнення росії в Україну.

- 149 млн дол. Національній адміністрації з ядерної безпеки США.

Гуманітарна допомога, зокрема:

- 2,3 млрд дол Міністерству охорони здоров'я і соціальних служб США на допомогу новоприбулим біженцям, у тому числі для надання українцям, які отримали гуманітарний пароль у 2024 фінансовому році тих самих переваг, що отримали українці за гуманітарним паролем у 2022 та 2023 фінансових роках;

- 9,2 млрд дол. на підтримку глобальних зусиль з надання гуманітарної допомоги через Державний департамент та USAID шляхом надання надзвичайної продовольчої допомоги, житла та базових послуг населенню, яке потерпає від наслідків складних і тривалих криз, зокрема в Україні, Газі та на Західному березі річки Йордан, у Східній Африці, Південній Азії та інших регіонах світу. Відповідно до бюджетних правил США гуманітарні кошти не розписуються в бюджеті та будуть виділятися на потребу.

- 299 млн дол. Державному департаменту США та USAID на підтримку захисту дипломатичних об'єктів США в Україні та Ізраїлі, а також інших об'єктів, що перебувають у зоні ризику; крім того, на надання послуг американським громадянам, які потребують допомоги за кордоном;

- 25 млн дол. для офісів Генеральних інспекторів Державного департаменту США та USAID для нагляду за додатковим фінансуванням», - пояснила Оксана Маркарова.

За її словами, оприлюднення законопроекту робить можливим анонсоване напередодні Лідером демократів у Сенаті Ч.Шумером голосування 5 лютого за припинення дебатів по законодавчому інструменту (legislative vehicle) для пакету міжнародної допомоги та міграційної реформи, а 7 лютого – голосування вже за сам пакет.

У зв’язку з оприлюдненням законопроекту Лідер демократів в Сенаті Ч.Шумер опублікував заяву, у якій підтвердив свій намір дотримуватись вищезгаданого графіку погодження пакету Сенатом.

Лідер республіканців в Сенаті М.МакКоннелл також оприлюднив заяву про те, що Сенат повинен дуже уважно віднестися до можливості, яку відкриває законопроект, і бути готовим до дії.

Сьогодні у своїй заяві Президент Байден закликав Конгрес зібратися і швидко прийняти двопартійну угоду про національну безпеку», - додала Посол.

Автор: Наталя Мамченко

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