США будут оказывать прямую бюджетную поддержку Украине, но не будут финансировать пенсии украинских пенсионеров, - что предусматривает проект соглашения

Прямая помощь бюджету Украины будет составлять 7,85 млрд долларов, но условием является то, что за счет нее не будут финансировать пенсии.

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Непосредственная бюджетная поддержка для Украины от США может составить 7,85 млрд. долларов США. Однако условием является нефинансирование за этот счет пенсий.

Так, 4 февраля Сенат США представил двухпартийный законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, также предусматривающий оказание помощи Украине и Израилю.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер заявил, что первое голосование состоится не позже среды. Впрочем, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что «похоронит» этот документ.

В обнародованном законопроекте говорится, что «Фонд экономической поддержки» будет составлять 7,899 млрд долларов США, и эта сумма будет доступна до 30 сентября 2025 года». «При условии, что из общей суммы, предусмотренной по этой статье настоящего Закона, 7,849 млрд долларов США будет предназначено для помощи Украине, которая может включать бюджетную поддержку и которая может предоставляться, несмотря на любое другое положение закона, ограничивающего помощь иностранным странам, и при условии, что средства, предоставленные для бюджетной поддержки в соответствии с предыдущим положением, не могут быть доступны для возмещения пенсий», отмечено в документе.

Цифры в проекте прокомментировала посол Украины в США Оксана Маркарова.

«Как и ожидалось 4 февраля, Комитет по ассигнованиям Сената обнародовал текст законопроекта о пакете международной помощи США, в том числе для Украины, и миграционную реформу, которая является условием поддержки республиканцами международной помощи США, в том числе, для Украины.

Законопроект предусматривает ассигнование в размере $60 млрд. в части помощи Украине, из которых:

Оборонные расходы 50,43 млрд долл., из которых:

- 48,4 млрд дол. – Министерству обороны США на дальнейшую поддержку Украины в ее борьбе с россией до 31 декабря 2024 включительно, а именно:

- 19,85 млрд. дол. – на пополнение американских военных вооружений и техники, предоставленных Украине из запасов Министерства обороны США;

- 13,8 млрд. дол. – на перевооружение Украины путем закупки оружия и боеприпасов у оборонно-промышленной базы США;

- 14,8 млрд долл. – на военную подготовку, обмен разведданными, усиление присутствия в зоне ответственности Европейского командования и другие меры поддержки.

- 8 млн. дол. для Генерального инспектора Министерства обороны по продолжению надзора с помощью Украины со стороны США.

- 1,6 млрд. дол. для внешнего военного финансирования (FMF) для удовлетворения потребностей Украины и других региональных партнеров по противовоздушной обороне, артиллерии, морской безопасности, техническому обслуживанию и поддержке;

- 300 млн. дол. на помощь Украине в защите ее границ и продвижении верховенства права;

- 100 млн. дол. в поддержку программ разминирования, борьбы с терроризмом и нераспространением оружия массового уничтожения.

Экономическая / финансовая / гражданская и ядерная безопасность – 9,654 млрд долл., включая:

- 7,85 млрд. дол. прямой бюджетной поддержки Украины. Законопроектом предусмотрен запрет на возмещение пенсий за счет прямой бюджетной поддержки США;

- 1,58 млрд. дол. на развитие самодостаточной украинской экономики в приоритетных секторах, таких как транспорт и энергетика, а также развитие частного сектора;

- 25 млн. дол. Офиса переходных инициатив USAID для поддержки усилий по восстановлению и повышению устойчивости в Молдове и украинских территориях, отвоеванных у россии;

- 50 млн. дол. для реагирования на ситуацию в сфере глобальной продовольственной безопасности, в частности, вследствие вторжения россии в Украину.

- 149 млн. дол. Национальная администрация по ядерной безопасности США.

Гуманитарная помощь, в частности:

- 2,3 млрд долл. Министерству здравоохранения и социальных служб США в помощь новоприбывшим беженцам, в том числе для предоставления украинцам, получившим гуманитарный пароль в 2024 финансовом году тех же преимуществ, что получили украинцы по гуманитарному паролю в 2022 и 2023 финансовых годах;

- 9,2 млрд. дол. в поддержку глобальных усилий по оказанию гуманитарной помощи через Государственный департамент и USAID путем предоставления чрезвычайной продовольственной помощи, жилья и базовых услуг населению, которое испытывает последствия сложных и длительных кризисов, в частности в Украине, Газе и на Западном берегу реки Иордан, в Восточной Африке, Южной Азии и других регионах мира. В соответствии с бюджетными правилами США гуманитарные средства не расписываются в бюджете и будут выделяться на нужды.

- 299 млн. дол. Государственного департамента США и USAID в поддержку защиты дипломатических объектов США в Украине и Израиле, а также других объектов, находящихся в зоне риска; кроме того, на предоставление услуг американским гражданам, нуждающимся в помощи за рубежом;

- 25 млн. дол. для офисов Генеральных инспекторов Государственного департамента США и USAID по надзору за дополнительным финансированием», - пояснила Оксана Маркарова.

По ее словам, обнародование законопроекта делает возможным анонсированное накануне Лидером демократов в Сенате Ч. Шумером голосование 5 февраля за прекращение дебатов по законодательному инструменту (legislative vehicle) для пакета международной помощи и миграционной реформы, а 7 февраля голосование уже за сам пакет.

В связи с обнародованием законопроекта Лидер демократов в Сенате Ч.Шумер опубликовал заявление, в котором подтвердил свое намерение придерживаться вышеупомянутого графика согласования пакета Сенатом.

Лидер республиканцев в Сенате М.МакКоннелл также обнародовал заявление о том, что Сенат должен очень внимательно отнестись к открываемой законопроектом и быть готовым к действию.

Сегодня в своем заявлении Президент Байден призвал Конгресс собраться и быстро принять двухпартийное соглашение о национальной безопасности», – добавила Посол.

Автор: Наталя Мамченко

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