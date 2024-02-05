Кількість місцевих загальних судів в Україні може скоротитися до 151

У ВРП та РСУ вважають, що навантаження на суддів потрібно вирівнювати.

Фото: sud.ua

У Вищій раді правосуддя та в Раді суддів України 3 лютого повідомили, що в Україні необхідно провести процедуру «оптимізації», тобто скорочення, кількості місцевих загальних судів у зв’язку з необхідністю вирівняти навантаження на загальні суди першої інстанції.

Як зазначив заступник голови ВРП Дмитро Лук’янов, необхідно вирішити проблему навантаження на кожен суд.

Він розповів, що до Печерського районного суду міста Києва у 2023 році надійшло майже 62 тисячі справ, хоча в суді мають відповідні повноваження лише 19 суддів (при штатній чисельності в 36 суддів).

«Таким чином в середньому на одного суддю там припадає 3 257 справ. Водночас є суди, де значно менше навантаження. Наприклад, Коломацький районний суд Харківської області отримав за рік 359 справ на 2 суддів, які там працюють (тобто 180 справ на суддю). Ситуація з надмірним навантаженням судів негативно впливає на реальний доступ громадян до правосуддя, на якість судових рішень. Вирішення проблеми можливе при заповненні вакансій суддів та проведенні оптимізації мережі судів», - повідомив Дмитро Лук’янов під час роботи круглого столу «Правосуддя майбутнього: судова мережа та доступ до правосуддя».

У свою чергу голова Ради суддів України Богдан Моніч розповів, що наразі актуальними є два варіанти «оптимізації» кількості загальних місцевих судів.

Перший варіант нової «мапи судів» передбачає скорочення кількості загальних місцевих судів до 220.

Другий, більш радикальний варіант, передбачає скорочення кількості загальних місцевих судів до 151.

«Навантаження на суди зараз дуже різне, але суддівська винагорода у суддів однакова», - зазначив Богдан Моніч.

Втім, як повідомив голова РСУ, подальшу роботу над реалізацією нової «мапи судів» поки що призупинено.

Нагадаємо, що наразі в Україні існують 663 місцевих загальних судів. Варіанти нової «мапи судів» напрацьовуються ще з 2020 року. Востаннє проект «оптимізації» судів в Україні активно обговорювався влітку 2022 року.

Втім, 20 грудня 2022 року Президент підписав ухвалений парламентом законопроєкт №7565-1 про внесення змін в прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо територіальної юрисдикції місцевих судів на території України до прийняття закону щодо зміни системи місцевих судів на території України у зв’язку із утворенням (ліквідацією) районів, який передбачає оптимізацію судів протягом року після завершення війни.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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