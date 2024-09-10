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Какие виды денежной помощи предусмотрены для пострадавших от войны украинцев

10:00, 10 сентября 2024
УВКБ ООН предоставляет экстренную, на ремонт и многоцелевую денежную помощь для пострадавших от войны в Украине.
Какие виды денежной помощи предусмотрены для пострадавших от войны украинцев
Источник фото: slovoidilo.ua
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Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) внедряет программы денежной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и других пострадавших от войны в Украине. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Экстренная денежная помощь предоставляется семьям, которые потеряли свои дома или получили повреждения из-за обстрелов. Эта поддержка помогает людям удовлетворить насущные потребности после вынужденной эвакуации.

Денежная помощь на ремонт предназначена для тех, чье жилье было разрушено в результате боевых действий. Программа дает возможность отремонтировать поврежденные дома и вернуться к местам постоянного проживания.

Многоцелевая денежная помощь обеспечивает гибкость для ВПЛ и других пострадавших, позволяя самостоятельно решать, как распределить средства: на продукты, одежду, аренду жилья или медицинские услуги.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) предоставило важные советы для лиц, которые находятся в Украине во время войны:

  • Оставаться на связи и быть проинформированным. Важно следить за обновлениями через радио, телевидение или интернет и следовать официальным советам по безопасности. Прислушивайтесь к сообщениям от чрезвычайных служб и следуйте инструкциям, в частности относительно комендантского часа.
  • Храните копии документов в безопасном месте. Это может быть как бумажная, так и цифровая копия. В случае потери документов наличие копий упростит их восстановление в Государственной миграционной службе.
  • Поддержка детям во время обстрелов. Рекомендации по психологической поддержке детей во время обстрелов доступны на специальной странице УВКБ ООН.
  • Услуги и помощь. УВКБ ООН продолжает предоставлять свои услуги и делает все возможное для их усиления. За дополнительной информацией обращайтесь к HELP-странице УВКБ ООН в Украине.

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