Какие виды денежной помощи предусмотрены для пострадавших от войны украинцев

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) внедряет программы денежной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и других пострадавших от войны в Украине. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Экстренная денежная помощь предоставляется семьям, которые потеряли свои дома или получили повреждения из-за обстрелов. Эта поддержка помогает людям удовлетворить насущные потребности после вынужденной эвакуации.
Денежная помощь на ремонт предназначена для тех, чье жилье было разрушено в результате боевых действий. Программа дает возможность отремонтировать поврежденные дома и вернуться к местам постоянного проживания.
Многоцелевая денежная помощь обеспечивает гибкость для ВПЛ и других пострадавших, позволяя самостоятельно решать, как распределить средства: на продукты, одежду, аренду жилья или медицинские услуги.
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) предоставило важные советы для лиц, которые находятся в Украине во время войны:
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