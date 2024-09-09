Кабмин переименовал два министерства

Минкультуры и Минразвития получили новые названия.

Кабинет министров Украины изменил названия двух министерств - Министерства культуры и Министерства развития общин и территорий. Об этом говорится в постановлении правительства от 6 сентября 2024 г. № 1028.

В частности, переименовали:

Министерство культуры и информационной политики на Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины;

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Министерство развития общин и территорий Украины.

Напомним, Николай Точицкий стал новым министром культуры Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.