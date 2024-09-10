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Выбран подрядчик на восстановление озера ледникового периода на Виноградаре

08:12, 10 сентября 2024
Коммунальщики завершили тендер, а подготовительные работы начнутся в ближайшее время.
Выбран подрядчик на восстановление озера ледникового периода на Виноградаре
Источник фото: umoloda.kyiv.ua
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Коммунальное предприятие «Плесо» завершило тендерный процесс и заключило договор с подрядной организацией для восстановления озера Синее на Виноградаре в Киеве. Об этом сообщил генеральный директор КП «Плесо» Вячеслав Савицкий. Об этом сообщили в КГГА.

По его словам, в ближайшее время подрядчик вместе со специалистами предприятия разработает детальный план работ, который будет представлен общественности для обсуждения. Проект будет включать основные этапы восстановления, в частности расчистку озера, очистку дна от ила и обустройство соединительных протоков.

«В ближайшее время подрядная организация вместе с нашими специалистами разработает и представит обществу проект выполнения работ. По его результатам обсудят основные алгоритмы дальнейших действий, которые будут выполняться при восстановлении озера», - отметил Савицкий.

Актуальная информация о прогрессе работ будет регулярно публиковаться на официальном сайте КП «Плесо» и в социальных сетях предприятия. Предыдущие попытки проведения открытых торгов не увенчались успехом из-за несоответствия представленных документов участниками и превышения бюджетных лимитов.

Важно, что озеро Синее является единственным в городе озером ледникового периода. Доказательством этой версии является наличие на дне синего ила, который и придает воде характерный синеватый оттенок.

Ранее мы писали, что обмелевшее озеро Синее на Виноградаре планируют расчистить на глубину 5 метров, восстановить его гидрологический режим через открытие подземных источников и наполнить водой естественным путем.

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