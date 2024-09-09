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ЕС введет новые правила въезда в Шенгенскую зону: на границах заработает автоматизированная система проверок

13:29, 9 сентября 2024
Нововведение призвано заменить ручное проставление штампов в паспортах граждан третьих стран и усилить безопасность границ.
ЕС введет новые правила въезда в Шенгенскую зону: на границах заработает автоматизированная система проверок
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Европейский Союз введет новую автоматизированную систему регистрации въезда и выезда (EES) на внешних границах Шенгенской зоны, сообщает Euronews.

Путешественники из стран, не входящих в ЕС, въезжающих в Шенгенскую зону, будут проходить пограничный контроль по-новому. Цель нововведения - заменить ручное нанесение штампов в паспортах граждан третьих стран и усилить безопасность на границах Союза.

Новые правила вступят в силу 10 ноября.

EES - новая автоматизированная система цифрового сбора персональных данных, которую Европейский Союз будет использовать для автоматического контроля за пересечением границ гражданами стран, не входящих в ЕС, независимо от того, нужна ли им виза во время въезда в Шенген. Система предназначена для замены традиционной штамповки паспортов.

Запуск системы был запланирован на 2022 год, однако он неоднократно срывался из-за технических проблем и задержек с установлением автоматизированных барьеров, которые необходимо установить на всех международных сухопутных, морских и воздушных границах Шенгенской зоны.

При пересечении границы путешественники будут использовать терминалы самообслуживания для сканирования своих паспортов или других проездных документов. Система будет фиксировать имя, биометрические данные, а также дату и место въезда и выезда.

Снятие сканов лица и отпечатков пальцев будет производиться раз в три года и будет действительным для нескольких поездок в течение этого срока. Новая система не касается лиц, имеющих виды на жительство в странах ЕС, а также тех, кто владеет долгосрочными визами.

Система будет действовать при въезде во все страны ЕС, за исключением Кипра и Ирландии, а также в четыре государства Шенгенской зоны, не являющихся членами ЕС: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Европейские чиновники считают, что новые биометрические процедуры ускорят процесс оформления и уменьшат очереди на границах.

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