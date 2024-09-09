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ЄС запровадить нові правила в'їзду до Шенгенської зони: на кордонах запрацює автоматизована система перевірок

13:29, 9 вересня 2024
Нововведення покликане замінити ручне проставлення штампів у паспортах громадян третіх країн і посилити безпеку кордонів.
ЄС запровадить нові правила в'їзду до Шенгенської зони: на кордонах запрацює автоматизована система перевірок
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Європейський Союз запровадить нову автоматизовану систему реєстрації в'їзду і виїзду (EES) на зовнішніх кордонах Шенгенської зони, повідомляє Euronews

Мандрівники з країн, що не входять до ЄС, які в'їжджають до Шенгенської зони, проходитимуть прикордонний контроль по-новому. Це нововведення має на меті замінити ручне нанесення штампів у паспортах громадян третіх країн та посилити безпеку на кордонах Союзу.

Нові правила набудуть чинності 10 листопада.

EES - це нова автоматизована система цифрового збору персональних даних, яку Європейський Союз використовуватиме для автоматичного контролю за перетином кордонів громадянами країн, що не входять до ЄС, незалежно від того, чи потрібна їм віза під час в'їзду до Шенгену. Система призначена для заміни традиційного штампування паспортів.

Запуск системи був запланований на 2022 рік, проте він неодноразово зривався через технічні проблеми та затримки з встановленням автоматизованих бар'єрів, які необхідно було встановити на всіх міжнародних сухопутних, морських та повітряних кордонах Шенгенської зони.

Під час перетину кордону мандрівники використовуватимуть термінали самообслуговування для сканування своїх паспортів або інших проїзних документів. Система фіксуватиме ім'я, біометричні дані, а також дату і місце в'їзду та виїзду.

Знімання сканів обличчя та відбитків пальців буде проводитися раз на три роки і буде дійсним для кількох поїздок протягом цього терміну. Нова система не стосується осіб, які мають посвідки на проживання в країнах ЄС, а також тих, хто володіє довгостроковими візами.

Система буде діяти при в'їзді в усі країни ЄС, за винятком Кіпру та Ірландії, а також в чотири держави Шенгенської зони, які не є членами ЄС: Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.

Європейські урядовці вважають, що нові біометричні процедури пришвидшать процес оформлення та зменшать черги на кордонах.

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