На Вінниччині доглядальницю підозрюють у замаху на вбивство літньої жінки для заволодіння квартирою

47-річна вінничанка намагалася прискорити смерть літньої жінки за допомогою сильнодіючого препарату для тиску, аби отримати квартиру у Вінниці.

Джерело фото: vin.gp.gov.ua

Правоохоронці Вінницької області повідомили про підозру 47-річній місцевій жительці, яка доглядала за 83-річною жінкою, з якою уклала договір довічного утримання, згідно з яким, після смерті літньої жінки доглядальниця отримала б право на володіння її квартирою у Вінниці.

Як повідомила Вінницька обласна прокуратура, Маючи намір прискорити цей процес, підозрювана звернулася до знайомої медичної працівниці з проханням придбати сильнодіючий препарат, що міг би призвести до смерті підопічної шляхом зниження артеріального тиску. Проте медикиня одразу повідомила про це правоохоронців.

Під контролем поліції жінці передали дві ампули з імітацією сильнодіючого препарату. Після отримання ампул підозрювана була затримана.

Жінку звинувачують у готуванні до вчинення умисного вбивства з корисливих мотивів (ч. 1 ст. 14, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України).

Суд підтримав клопотання прокуратури та ухвалив рішення про тримання підозрюваної під вартою. За готування до злочину їй загрожує до 7,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, згідно з Конституцією України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

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