У Києві адвокат у шахрайський спосіб заволодів квартирою, оформивши позику її померлим власникам — прокуратура

Адвокат з підробленим паспортом на ім'я іншої людини прийшов до нотаріуса, де уклав угоду з ніби то власниками квартири, «позичивши» їм на два тижні 828 тисяч гривень.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 48-річному адвокату, який у шахрайський спосіб став власником квартири.

Як повідомила Київська міська прокуратура, власниками квартири по вулиці Клінічна в м. Києві були матір та син, які не мали спадкоємців. У 2016 чоловік помер, а за рік померла його матір. Після смерті їх квартира мала б перейти до комунальної власності як відумерла спадщина.

Однак підозрюваний в 2020 році, діючи разом зі співучасниками, з підробленим паспортом на ім'я іншої людини прийшов до нотаріуса, де уклав угоду з ніби то власниками квартири, «позичивши» їм на два тижні 828 тисяч гривень, що на той момент становило 30 тисяч доларів США.

«Борг «позичальники» повернути не змогли, тож квартира перейшла в його власність», - заявили у прокуратурі.

Прокуратура звернулась до суду з позовом про визнання квартири відумерлою спадщиною та витребування її до комунальної власності. Цей позов суд задовольнив.

Правоохоронці також встановили, що у 2021 році цей же адвокат виступав «покупцем» земельної ділянки у Вишгородському районі, якою також незаконно заволоділи шляхом шахрайства та підробки документів.

Наразі адвокату повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

У прокуратурі також додали, цей же адвокат є обвинуваченим у справі про шахрайське заволодіння квартирою по вул. Банковій, а також його судять за обвинуваченням у нарузі над тілом померлого власника квартири по вул. Олени Теліги. Тіло чоловіка спочатку приховували, а потім хотіли піддали кремації з використанням підроблених документів щоб привласнити його квартиру.

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