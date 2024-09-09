В Киеве адвокат мошенническим способом завладел квартирой, оформив займ ее умершим владельцам — прокуратура

Адвокат с поддельным паспортом на имя другого человека пришел к нотариусу, где заключил соглашение с якобы владельцами квартиры, «одолжив» им на две недели 828 тысяч гривен.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 48-летнему адвокату, который мошенническим способом стал владельцем квартиры.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, владельцами квартиры по улице Клиническая в Киеве были мать и сын, которые не имели наследников. В 2016 человек умер, а через год умерла его мать. После смерти их квартира должна перейти к коммунальной собственности как вымершее наследие.

Однако подозреваемый в 2020 году, действуя вместе с соучастниками, с поддельным паспортом на имя другого человека пришел к нотариусу, где заключил соглашение с якобы владельцами квартиры, «одолжив» им на две недели 828 тысяч гривен, что на тот момент составило 30 тысяч долларов США.

«Долг заемщики вернуть не смогли, поэтому квартира перешла в его собственность», - заявили в прокуратуре.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании квартиры вымершим наследием и истребовании ее в коммунальную собственность. Этот иск суд удовлетворил.

Правоохранители также установили, что в 2021 году этот же адвокат выступал «покупателем» земельного участка в Вышгородском районе, которым также незаконно завладели путем мошенничества и подделки документов.

В настоящее время адвокату сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

В прокуратуре также добавили, что этот же адвокат является обвиняемым по делу о мошенническом завладении квартирой по ул. Банковой, а также его судят по обвинению в надругании над телом умершего владельца квартиры по ул. Елены Телиги. Тело мужчины сначала скрывали, а затем хотели подвергнуть кремации с использованием поддельных документов, чтобы присвоить его квартиру.

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