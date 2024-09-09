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Лишь 9% украинцев поддерживают полный запрет Telegram, – результаты опроса

14:06, 9 сентября 2024
Украинцы против радикальных мер: по данным КМИС, 54% выступают за частичный контроль Telegram.
Лишь 9% украинцев поддерживают полный запрет Telegram, – результаты опроса
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Согласно новому опросу Киевского международного института социологии (КМИС), проведенному с 1 по 6 сентября 2024 года среди 1015 респондентов, исключая жителей временно оккупированных территорий, только 9% украинцев поддерживают полный запрет мессенджера Telegram. Зато 26% считают, что это приложение не требует никакого контроля.

54% респондентов выступают за внедрение определенных ограничений и контроля, в частности блокирование отдельных каналов вместо полного запрета платформы. Особое внимание уделяли вопросам, связанным с опасным контентом, таким как российская пропаганда или каналы для связи с оккупантами.

60% респондентов изменили бы свое мнение в пользу полного запрета, если бы владельцы Telegram отказались блокировать каналы, распространяющие российскую дезинформацию. Еще больше поддержки (71%) запрет получил бы в случае отказа блокировать каналы, используемые российскими военными. А в случае неблокировки каналов, распространяющих наркотики, 70% также поддержали бы запрет.

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что украинцы демонстрируют сбалансированную позицию: они поддерживают блокировку вредных каналов, но не склонны к радикальным мерам, таким как полный запрет Telegram.

«Украинцы занимают довольно взвешенную и конструктивную позицию, что стоит не доходить до запретов, но при этом действительно признают важность и необходимость блокировать опасные телеграм-каналы. Причем в случае откровенной позиции владельцев Телеграмм отказываться в блокировке опасных каналов украинцы причислят себя к лагерю тех, кто поддержит запрет (а не лагеря «последовательных сторонников свободы слова»). Для представителей власти следует понимать, что в случае таки необходимости запрета Телеграмм для безопасности Украины и украинцев, общественность должна получить действительно объективные и убедительные доказательства враждебной деятельности и отказа владельцев от сотрудничества», - отметил Грушецкий.

Источник фото: КМИС

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