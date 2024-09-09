В Киеве наказали водителя мотоцикла, который двигался по пешеходной дорожке — видео

В столице привлекли к ответственности очередного нарушителя ПДД.

В Киеве наказали водителя мотоцикла Geon, двигавшегося по пешеходной дорожке в одном из парков Шевченковского района.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители остановили водителя и вынесли на нарушителя постановление по ч. 1 ст. 122 (Движение по тротуару) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 11.13 ПДД движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещается.

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