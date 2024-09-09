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Нацбанк ограничил лимитом для украинцев за границей расчеты за аренду жилья и покупку предметов роскоши

13:33, 9 сентября 2024
С 10 сентября устанавливается ежемесячный лимит в размере 500 тысяч грн в эквиваленте на расчеты за границей, осуществляемые с использованием платежных карт, открытых украинскими банками к счетам в иностранной валюте, на операции по аренде и покупке недвижимости.
Нацбанк ограничил лимитом для украинцев за границей расчеты за аренду жилья и покупку предметов роскоши
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Национальный банк с 10 сентября вносит изменения в действующие валютные ограничения. В частности, вводит ограничения на расчеты по операциям с агентами и менеджерами с недвижимостью за границей.

По словам НБУ, усиление валютных ограничений позволит предотвратить непроизводительный отток капитала из страны. Также это поспособствует сохранению международных резервов на достаточном уровне, что важно для защиты устойчивости валютного рынка.

Ужесточение ограничений будет касаться расчетов за рубежом с использованием платежных карт, выпущенных украинскими банками к счетам в иностранной валюте, для оплаты ряда товаров и услуг, в частности:

часов, ювелирных изделий, изделий из серебра, драгоценных камней, монет и т.п.

НБУ устанавливает ежемесячный лимит в размере 100 тыс. грн в эквиваленте на расчеты за границей, осуществляемые с использованием платежных карт, открытых украинскими банками к счетам в иностранной валюте, на операции с кодами торговца 5094 (драгоценные камни, металлы и ювелирные изделия), 5944 (часы, ювелирные изделия и серебряные изделия) и 5972 (магазины монет и марок). Такой лимит соответствует общему лимиту, установленному НБУ для расчетов за границей платежными картами, выпущенными украинскими банками к счетам в национальной валюте.

Необходимость в этом мероприятии показал проведенный НБУ анализ с привлечением банков и платежных систем. Он подтвердил наличие попыток избежать ограничения на покупку банковских металлов за пределами Украины, установленного НБУ на период действия военного положения;

операций с агентами и менеджерами с недвижимостью за границей.

Устанавливается ежемесячный лимит в размере 500 тыс. грн. в эквиваленте на расчеты за рубежом, осуществляемые с использованием платежных карточек, открытых украинскими банками к счетам иностранной валюте, на операции с кодом торговца 6513 (агенты и менеджеры по недвижимости). Операции с таким кодом используются для оплаты комиссии за управление, оплаты за проживание и связанных с этим комиссий.

Лимит в 500 тыс. грн. учитывает потребности украинцев, находящихся за пределами Украины или путешествующих за границей, и удовлетворяет потребности 98% клиентов банков, осуществляющих указанные операции. Он позволит предотвратить попытки обходить установленные НБУ ограничения на соответствующие операции и избежать оттока капитала из Украины в значительных объемах.

Указанные изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 6 сентября 2024 № 108 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 № 18». Они вступают в силу с 10 сентября 2024 года.

Одновременно вводится смягчение валютных ограничений для:

покупки и переводов иностранной валюты юридическими лицами-резидентами, являющимися субъектами электронной коммерции, для уплаты НДС в ЕС.

НБУ позволит субъектам электронной коммерции покупать и перечислять иностранную валюту за границу для уплаты НДС по операциям по покупке товаров украинских производителей потребителями из стран ЕС. Условие для проведения этих операций – субъект электронной коммерции должен быть зарегистрирован как налогоплательщик в ЕС.

Такое смягчение, прежде всего, поддержит малый и средний бизнес, который получит возможность продвигать собственные товары на рынке ЕС благодаря торговым площадкам. В то же время это не окажет негативного влияния на международные резервы, ведь поступление валюты в Украину за проданные товары значительно будет превышать дополнительный спрос на валюту для уплаты НДС в ЕС;

компенсации уплаченных купонных платежей по еврооблигациям.

Дополнительно к уже существующим возможностям, введенным в мае и июле, НБУ позволит бизнесу возместить купонные платежи по еврооблигациям, которые были выплачены с 24 февраля 2022 года по 9 июля 2024 года (включительно). Такие переводы разрешены исключительно за счет собственной иностранной валюты бизнеса (не купленной и не привлеченной в форме кредита или ссуды от резидента), следовательно, это не повлияет на международные резервы.

Эти операции смогут осуществлять только те предприятия, которые не имеют случаев незавершенного валютного надзора за операциями по экспорту товаров в течение 12 месяцев, предшествующих дате проведения операции. Это стимулирует бизнес своевременно возвращать валютную выручку в Украину за экспорт товара.

Также вводятся смягчения для покупки и перевода иностранной валюты для покрытия выбросов диоксида углерода и выплаты по операциям, предусмотренным договором перестрахования, заключенным с иностранными ядерными страховыми пулами.

Автор: Наталья Мамченко

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Нацбанк ограничил лимитом для украинцев за границей расчеты за аренду жилья и покупку предметов роскоши

С 10 сентября устанавливается ежемесячный лимит в размере 500 тысяч грн в эквиваленте на расчеты за границей, осуществляемые с использованием платежных карт, открытых украинскими банками к счетам в иностранной валюте, на операции по аренде и покупке недвижимости.

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