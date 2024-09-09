Нацбанк обмежив лімітом для українців за кордоном розрахунки за оренду житла та купівлю предметів розкоші

З 10 вересня встановлюється щомісячний ліміт у розмірі 500 тисяч грн в еквіваленті на розрахунки за кордоном, що здійснюються з використанням платіжних карток, відкритих українськими банками до рахунків іноземній валюті, на операції з оренди і купівлі нерухомості.

Національний банк з 10 вересня вносить зміни до діючих валютних обмежень. Зокрема, вводить обмеження на розрахунки за операціями з агентами та менеджерами з нерухомістю за кордоном.

За словами НБУ, посилення валютних обмежень дасть змогу запобігти непродуктивному відпливу капіталу з країни. Також це посприяє збереженню міжнародних резервів на достатньому рівні, що є важливим для захисту стійкості валютного ринку.

Посилення обмежень стосуватиметься розрахунків за кордоном з використанням платіжних карток, випущених українськими банками до рахунків у іноземній валюті, для оплати низки товарів та послуг, зокрема:

годинників, ювелірних виробів, виробів зі срібла, коштовного каміння, монет тощо за кордоном.

НБУ встановлює щомісячний ліміт у розмірі 100 тис. грн в еквіваленті на розрахунки за кордоном, що здійснюються з використанням платіжних карток, відкритих українськими банками до рахунків в іноземній валюті, на операції з кодами торговця 5094 (коштовне каміння, метали та ювелірні вироби), 5944 (годинники, ювелірні вироби та вироби зі срібла) та 5972 (магазини монет та марок). Такий ліміт відповідає загальному ліміту, встановленому НБУ для розрахунків за кордоном платіжними картками, випущеними українськими банками до рахунків у національній валюті.

Необхідність у цьому заході засвідчив проведений НБУ аналіз із залученням банків та платіжних систем. Він підтвердив наявність спроб уникнути обмеження на купівлю банківських металів за межами України, встановлене НБУ на період дії воєнного стану;

операцій з агентами та менеджерами з нерухомістю за кордоном.

Встановлюється щомісячний ліміт у розмірі 500 тис. грн в еквіваленті на розрахунки за кордоном, що здійснюються з використанням платіжних карток, відкритих українськими банками до рахунків іноземній валюті, на операції з кодом торговця 6513 (агенти та менеджери з нерухомості). Операції з таким кодом використовуються для сплати комісії за управління, оплати за проживання та пов'язаних із цим комісій.

Ліміт у 500 тис. грн враховує потреби українців, що перебувають за межами України або подорожують за кордоном, та задовольняє потреби 98% клієнтів банків, що здійснюють зазначені операції. Він дасть змогу запобігти спробам обходити встановлені НБУ обмеження на відповідні операції та уникнути відпливу капіталу з України у значних обсягах.

Зазначені зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 6 вересня 2024 року № 108 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18". Вони набирають чинності з 10 вересня 2024 року.

Одночасно вводиться пом'якшення валютних обмежень для:

купівлі та переказів іноземної валюти юридичними особами-резидентами, що є суб’єктами електронної комерції, для сплати ПДВ у ЄС.

НБУ дасть змогу суб’єктам електронної комерції купувати та переказувати іноземну валюту за кордон для сплати ПДВ за операціями з купівлі товарів українських виробників споживачами з країн ЄС. Умова для проведення цих операцій – суб’єкт електронної комерції має бути зареєстрований як платник податків у ЄС.

Таке пом'якшення передусім підтримає малий та середній бізнес, який отримає можливість просувати власні товари на ринку ЄС завдяки торговельним майданчикам. Водночас це не матиме негативного впливу на міжнародні резерви, адже надходження валюти в Україну за продані товари значно перевищуватиме додатковий попит на валюту для сплати ПДВ у ЄС;

компенсації сплачених купонних платежів за єврооблігаціями.

Додатково до вже існуючих можливостей, запроваджених у травні та липні, НБУ дасть змогу бізнесу відшкодувати купонні платежі за єврооблігаціями, що були виплачені з 24 лютого 2022 року до 9 липня 2024 року (включно). Такі перекази дозволені виключно за рахунок власної іноземної валюти бізнесу (не купленої та не залученої у формі кредиту чи позики від резидента), отже, це не матиме негативного впливу на міжнародні резерви.

Ці операції зможуть здійснювати лише ті підприємства, які не мають випадків незавершеного валютного нагляду за операціями з експорту товарів протягом 12 місяців, що передують даті проведення операції. Це стимулюватиме бізнес своєчасно повертати валютну виручку в Україну за експорт товару.

Також вводяться пом’якшення для купівлі та переказів іноземної валюти для покриття викидів діоксиду вуглецю і виплати за операціями, передбаченими договором перестрахування, укладеним з іноземними ядерними страховими пулами.

Автор: Наталя Мамченко

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