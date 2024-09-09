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У київській школі зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції, частину дітей госпіталізували

13:24, 9 вересня 2024
У столиці розпочато епідеміологічне розслідування щодо інциденту.
У київській школі зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції, частину дітей госпіталізували
Фото: phc.org.ua
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6 вересня у Києві зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції серед учнів одного з загальноосвітніх навчальних закладів міста. Про це повідомив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

Зазначається, що наразі, всі хворі були бактеріологічно обстежені на кишкову групу інфекцій. Частина дітей перебуває на лікуванні в медичних закладах міста, інші - проходять амбулаторне лікування під наглядом сімейного лікаря.

У ЦКПХ повідомили, що проінформували ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві та Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) про випадки захворювання. Розпочато епідеміологічне розслідування.

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