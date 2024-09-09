В киевской школе зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции, часть детей госпитализировали

В столице начато эпидемиологическое расследование относительно инцидента.

Фото: phc.org.ua

6 сентября в Киеве зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции среди учащихся одного из общеобразовательных учебных заведений города. Об этом сообщил Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний.

Отмечается, что все больные были бактериологически обследованы на кишечную группу инфекций. Часть детей находится на лечении в медицинских учреждениях города, другие проходят амбулаторное лечение под наблюдением семейного врача.

В ЦКПХ сообщили, что проинформировали ГУ Госпотребслужбы в г. Киеве и Департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) о случаях заболевания. Начато эпидемиологическое расследование.

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