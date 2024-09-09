В Десне возле Чернигова потемнела вода: зафиксирован массовый мор рыбы

Рыбу будут собирать и отвозить на утилизацию в заранее определенное место, - сказал исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако.

В понедельник, 9 сентября, в реке Десна возле Чернигова заметили, что вода потемнела, также зафиксирован массовый мор рыбы. Об этом сообщил и. о. мэра Чернигова Александр Ломако.

"9 сентября на Золотом берегу (центральный пляж Чернигова) наблюдается незначительный неприятный запах. В реке вода темного цвета. Местами массовый замор рыбы есть погибшая", - рассказал он.

При этом добавил, что сейчас в Чернигове провели заседание оперативного штаба. Рыбу будут собирать и увозить на утилизацию в заранее определенное место. Работают городские службы, экологи и ГСЧС. Глава города напомнил, что посещение пляжа запретили на прошлой неделе.

"Муниципальная стража контролирует ситуацию на месте. Ужесточен контроль за продажей всех видов рыбы в городе. Также работает станция аэрации КП "Черниговводоканал" в районе переправы", - добавил Ломако.

В то же время, он отметил, что город не потребляет воду из реки, поэтому угрозы жизни и здоровью черниговцев нет.

Напомним, что пятно загрязнения из Десны может достичь Киева. Это представляет угрозу для 60% города, рассказали в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Как известно, загрязненная вода из Десны может достичь Деснянского водозабора Киева ориентировочно 10-12 сентября. Такой прогноз сделал украинский гидрометцентр.

Ранее в КГГА объяснили, как будут действовать, если загрязненная вода из Десны дойдет до Киева.

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