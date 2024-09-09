Практика судов
  1. В Украине

В Десне возле Чернигова потемнела вода: зафиксирован массовый мор рыбы

13:23, 9 сентября 2024
Рыбу будут собирать и отвозить на утилизацию в заранее определенное место, - сказал исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако.
В Десне возле Чернигова потемнела вода: зафиксирован массовый мор рыбы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 9 сентября, в реке Десна возле Чернигова заметили, что вода потемнела, также зафиксирован массовый мор рыбы. Об этом сообщил и. о. мэра Чернигова Александр Ломако.

"9 сентября на Золотом берегу (центральный пляж Чернигова) наблюдается незначительный неприятный запах. В реке вода темного цвета. Местами массовый замор рыбы есть погибшая", - рассказал он.

При этом добавил, что сейчас в Чернигове провели заседание оперативного штаба. Рыбу будут собирать и увозить на утилизацию в заранее определенное место. Работают городские службы, экологи и ГСЧС. Глава города напомнил, что посещение пляжа запретили на прошлой неделе.

"Муниципальная стража контролирует ситуацию на месте. Ужесточен контроль за продажей всех видов рыбы в городе. Также работает станция аэрации КП "Черниговводоканал" в районе переправы", - добавил Ломако.

В то же время, он отметил, что город не потребляет воду из реки, поэтому угрозы жизни и здоровью черниговцев нет.

Напомним, что пятно загрязнения из Десны может достичь Киева. Это представляет угрозу для 60% города, рассказали в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Как известно, загрязненная вода из Десны может достичь Деснянского водозабора Киева ориентировочно 10-12 сентября. Такой прогноз сделал украинский гидрометцентр.

Ранее в КГГА объяснили, как будут действовать, если загрязненная вода из Десны дойдет до Киева.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нацбанк ограничил лимитом для украинцев за границей расчеты за аренду жилья и покупку предметов роскоши

С 10 сентября устанавливается ежемесячный лимит в размере 500 тысяч грн в эквиваленте на расчеты за границей, осуществляемые с использованием платежных карт, открытых украинскими банками к счетам в иностранной валюте, на операции по аренде и покупке недвижимости.

В Украине введут систему видеонаблюдения за гражданами и сверки их данных для идентификации – в том числе о месте проживания

Граждан через систему видеонаблюдения будут идентифицировать на основании набора биометрических данных и такой информации о лице, как имя, дата рождения, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства или пребывания, оцифрованный образ лица, номер карты налогоплательщика.

Цифровизация всех процессов исполнительного производства – заместитель министра юстиции Андрей Гайченко подытожил работу за 5 лет

В частности, в 2024 году была реализована возможность получения сторонами исполнительного производства, зарегистрированными в ЕСИТС, документов исполнительного производства в электронной форме.

Пьяный мужчина с отсрочкой разбил дверь ТЦК, потому что хотел попасть в ВСУ – ТЦК

В Тернопольском ТЦК сообщили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пойти на службу в Вооруженные Силы «своим личным агрессивным способом».

Указанный клиентом банка в анкете уровень доходов в НБУ предлагают применять как ориентир для лимитов на переводы

Банки смогут применять как ориентир для лимитов на переводы между картами уровень доходов клиента, указанный в анкете.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду