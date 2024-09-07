Практика судів
  1. В Україні

Забруднена вода з Десни досягне Києва 10 вересня — Міндовкілля

08:17, 7 вересня 2024
Забруднення може досягти Деснянського водозабору Києва вже на наступному тижні.
Забруднена вода з Десни досягне Києва 10 вересня — Міндовкілля
Фото: Олександр Ломако / Facebook
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко повідомила, що ситуація на річках Десна та Сейм перебуває під постійним контролем. Про це вона сказала у коментарі для LIGA.Life.

Проби води з річок Сейм та Десна, які відібрали 4 вересня показали, що фіксується забруднення органічного характеру.

За прогнозами Українського гідрометцентру, забруднення може досягти Деснянського водозабору Києва орієнтовно 10-12 вересня.

Експерти повідомляють, що у місцях водозаборів міст Києва та Бровари є незначне перевищення нормативу за показником хімічного споживання кисню (ХСК), а також підвищений вміст заліза загального та марганцю, показники біогенного та хімічного забруднення в межах норми. Ризики для здійснення водозабору відсутні.

У свою чергу, у Київській міській державній адміністрації наголосили, що, за даними Деснянського басейнового управління водних ресурсів Держводагентства України, спостерігається погіршення якості води річки Сейм. Проте, за інформацією контрольних служб, наразі підстав для паніки нема – показники питної води в столиці залишаються в нормі.

«Якщо якість води погіршиться, ПрАТ «АК «Київводоканал»« негайного відкоригує технологічні процеси та застосує додаткові реагенти для знезараження води, аби показники якості питної води відповідали вимогам Державних санітарних норм і правил», – зауважили в КМДА.

Там також розповіли, що алгоритми дій для запобігання погіршенню якості води обговорили на постійній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На випадок погіршення ситуації міські служби розробляють комплекс заходів, який дозволить забезпечити споживачів Києва питною водою.

«Окремі організації та установи також можуть розробляти плани для убезпечення та реагування на будь-які можливі сценарії розвитку подій. Зокрема, звертатися до підпорядкованих підприємств щодо створення запасів води», – мовиться у дописі адміністрації.

Раніше ми писали, що забруднюючі речовини на річці Десна за 38 кілометрів від Чернігова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зміни до Кодексу суддівської етики: цензура для суддів, контроль за поведінкою у соцмережах та дозвіл на використання штучного інтелекту

Робота над оновленням Кодексу суддівської етики завершена, тепер зміни у Кодекс повинен затвердити З’їзд суддів.

Кабмін пропонує приймати на службу до ГУР іноземців та осіб без громадянства

Уряд схвалив законопроект, за яким на військову службу до розвідки Міністерства оборони можуть бути прийняті іноземці та особи без громадянства.

Класифікація посад державної служби в судах не вирішила проблем із зарплатою в апаратах судів – ВРП

Вища рада правосуддя визнала, що спроба підвищити заробітну плату працівникам апаратів судів фактично провалилася.

Набув чинності закон про відстрочку від мобілізації для чоловіків, у яких на війні загинув неповнорідний брат

Закон повертає заборону мобілізувати другого сина у матері, якщо він є братом загиблого, але від іншого батька.

За посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів будуть змагатися 23 кандидати: список

Конкурсна комісія з відбору керівника Служби дисциплінарних інспекторів знову відзначилася дивними рішеннями

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду