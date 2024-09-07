Забруднена вода з Десни досягне Києва 10 вересня — Міндовкілля

Забруднення може досягти Деснянського водозабору Києва вже на наступному тижні.

Фото: Олександр Ломако / Facebook

Заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко повідомила, що ситуація на річках Десна та Сейм перебуває під постійним контролем. Про це вона сказала у коментарі для LIGA.Life.

Проби води з річок Сейм та Десна, які відібрали 4 вересня показали, що фіксується забруднення органічного характеру.

За прогнозами Українського гідрометцентру, забруднення може досягти Деснянського водозабору Києва орієнтовно 10-12 вересня.

Експерти повідомляють, що у місцях водозаборів міст Києва та Бровари є незначне перевищення нормативу за показником хімічного споживання кисню (ХСК), а також підвищений вміст заліза загального та марганцю, показники біогенного та хімічного забруднення в межах норми. Ризики для здійснення водозабору відсутні.

У свою чергу, у Київській міській державній адміністрації наголосили, що, за даними Деснянського басейнового управління водних ресурсів Держводагентства України, спостерігається погіршення якості води річки Сейм. Проте, за інформацією контрольних служб, наразі підстав для паніки нема – показники питної води в столиці залишаються в нормі.

«Якщо якість води погіршиться, ПрАТ «АК «Київводоканал»« негайного відкоригує технологічні процеси та застосує додаткові реагенти для знезараження води, аби показники якості питної води відповідали вимогам Державних санітарних норм і правил», – зауважили в КМДА.

Там також розповіли, що алгоритми дій для запобігання погіршенню якості води обговорили на постійній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На випадок погіршення ситуації міські служби розробляють комплекс заходів, який дозволить забезпечити споживачів Києва питною водою.

«Окремі організації та установи також можуть розробляти плани для убезпечення та реагування на будь-які можливі сценарії розвитку подій. Зокрема, звертатися до підпорядкованих підприємств щодо створення запасів води», – мовиться у дописі адміністрації.

Раніше ми писали, що забруднюючі речовини на річці Десна за 38 кілометрів від Чернігова.

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