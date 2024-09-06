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Володимир Зеленський шкодує, що Україна не може вдарити по кремлю далекобійною зброєю

21:06, 6 вересня 2024
Водночас Президент наголосив, що Україна ніколи не атакує російську цивільну інфраструктуру.
Володимир Зеленський шкодує, що Україна не може вдарити по кремлю далекобійною зброєю
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Президент України Володимир Зеленський шкодує, що Україна не може вдарити по кремлю. Про це він заявив міжнародному форумі «Амброзетті» в Італії.

«Коли ми говоримо про те, що Італія чи хтось ще боїться, що ми битимемо по Кремлю, мені шкода, що ми не можемо цього зробити. Тому що це далекобійна зброя, яка у вас чи у ваших партнерів є, це близько 200 кілометрів. Це менше, ніж дистанції, про які говорив очільник МЗС Італії Антоніо Таяні», — зазначив Глава держави.

Президент нагадав, що тактичні бомбардувальники, які закидають авіабомбами схід України, знаходяться на аеродромах за 100, 150, 300 кілометрів від кордону.

Він додав, що рф щомісяця використовує для ударів по сходу України близько 4 тис. бомб, які пускає з літаків, що знаходяться на військових аеродромах. росія не зупиниться, і буде знищувати українські села та міста.

«Коли ви говорите про тисячу кілометрів, ми використовуємо наші власні дрони, нашого виробництва. Але ми не цілимося по цивільних. Вони наші вороги, тому що вони підтримують політику путіна. Але ми ніколи, ніколи не били по їхній цивільній інфраструктурі», - наголосив Зеленський.

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