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Владимир Зеленский сожалеет, что Украина не может ударить по кремлю дальнобойным оружием

21:06, 6 сентября 2024
В то же время, Президент подчеркнул, что Украина никогда не атакует российскую гражданскую инфраструктуру.
Владимир Зеленский сожалеет, что Украина не может ударить по кремлю дальнобойным оружием
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Президент Украины Владимир Зеленский сожалеет, что Украина не может ударить по кремлю. Об этом он заявил на международном форуме «Амброзетти» в Италии.

«Когда мы говорим о том, что Италия или кто-то еще боится, что мы будем бить по Кремлю, мне жаль, что мы не можем этого сделать. Потому что это дальнобойное оружие, которое у вас или ваших партнеров есть, это около 200 километров. Это меньше, чем дистанции, о которых говорил глава МИД Италии Антонио Таяни», - отметил Глава государства.

Президент напомнил, что тактические бомбардировщики, забрасывающие авиабомбами на восток Украины, находятся на аэродромах в 100, 150, 300 километрах от границы.

Он добавил, что рф ежемесячно использует для ударов по востоку Украины около 4 тыс. бомб, которые пускает с самолетов, находящихся на военных аэродромах. россия не остановится и будет уничтожать украинские села и города.

«Когда вы говорите о тысяче километров, мы используем наши собственные дроны, нашего производства. Но мы не целимся по гражданским. Они – наши враги, потому что они поддерживают политику путина. Но мы никогда, никогда не избивали по их гражданской инфраструктуре», - подчеркнул Зеленский.

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