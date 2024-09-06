У Украины недостаточно систем ПВО, чтобы отразить каждую российскую воздушную атаку, — Владимир Зеленский

Имеющихся систем ПВО не хватает, чтобы обезопасить всю нашу территорию.

Систем противовоздушной обороны, которые сейчас есть в Украине, недостаточно, чтобы защитить всю территорию и отразить каждую российскую воздушную атаку. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на международном экономическом форуме «Амброзетти» в Италии.

«Наши люди находятся под постоянной угрозой ударов российских ракет и беспилотников. Каждую ночь и каждый день. К счастью, у нас есть системы ПВО. В частности, благодаря Италии. Но этого недостаточно, чтобы обезопасить всю нашу территорию и отразить каждую российскую атаку», – отметил Глава государства.

Зеленский подчеркнул, что угроза российских обстрелов остается почти ежедневной, поскольку у Украины до сих пор нет разрешения от партнеров на уничтожение российских военных аэродромов.

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