В України недостатньо систем ППО, щоб відбити кожну російську повітряну атаку, — Володимир Зеленський

Наявних систем ППО не вистачає, щоб убезпечити всю нашу територію.

Систем протиповітряної оборони, які зараз є в України, недостатньо, щоб захистити всю територію та відбити кожну російську повітряну атаку. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на міжнародному економічному форумі «Амброзетті» в Італії.

«Наші люди перебувають під постійною загрозою ударів російських ракет і безпілотників. Щоночі й щодня. На щастя, ми маємо системи ППО. Зокрема завдяки Італії. Але цього недостатньо, щоб убезпечити всю нашу територію і відбити кожну російську атаку», - зазначив Глава держави.

Зеленський наголосив, що загроза російських обстрілів залишається майже щоденною, оскільки Україна досі не має дозволу від партнерів на знищення російських військових аеродромів.

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