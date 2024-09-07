Загрязненная вода из Десны достигнет Киева 10 сентября — Минокружения

Загрязнение может достигнуть Деснянского водозабора Киева уже на следующей неделе.

Фото: Александр Ломако / Facebook

Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко сообщила, что ситуация на реках Десна и Сейм находится под постоянным контролем. Об этом она сказала в комментарии LIGA.Life.

Отобранные 4 сентября пробы воды из рек Сейм и Десна показали, что фиксируется загрязнение органического характера.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, загрязнение может достигнуть Деснянского водозабора Киева ориентировочно 10-12 сентября.

Эксперты сообщают, что в местах водозаборов Киева и Бровары есть незначительное превышение норматива по показателю химического потребления кислорода (БСК), а также повышенное содержание железа общего и марганца, показатели биогенного и химического загрязнения в пределах нормы. Риски для водозабора отсутствуют.

В свою очередь, в Киевской городской государственной администрации подчеркнули, что, по данным Деснянского бассейнового управления водных ресурсов Госводагентства Украины, наблюдается ухудшение качества воды реки Сейм. Однако, по информации контрольных служб, пока нет оснований для паники – показатели питьевой воды в столице остаются в норме.

«Если качество воды ухудшится, ЧАО «АК «Киевводоканал» немедленно откорректирует технологические процессы и применит дополнительные реагенты для обеззараживания воды, чтобы показатели качества питьевой воды отвечали требованиям Государственных санитарных норм и правил», - отметили в КГГА.

Там также рассказали, что алгоритмы действий по предотвращению ухудшения качества воды обсудили на постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В случае ухудшения ситуации городские службы разрабатывают комплекс мер, который позволит обеспечить потребителей Киева питьевой водой.

«Отдельные организации и учреждения также могут разрабатывать планы по обеспечению и реагированию на любые возможные сценарии развития событий. В частности, обращаться к подчиненным предприятиям по созданию запасов воды», – говорится в сообщении администрации.

Ранее сообщалось, что загрязняющие вещества на реке Десна в 38 километрах от Чернигова.

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