В КГГА объяснили, как будут действовать, если загрязненная вода из Десны дойдет до Киева

В КГГА заявили, что ситуация с качеством воды в столице контролируется.

Как известно, загрязненная вода из Десны может достичь Киева уже 10-12 сентября.

Киевская городская государственная администрация сообщила, что ситуация с качеством воды в столице контролируется, а профильные службы постоянно мониторят состояние питьевой воды на территории Киева и воды в акватории рек Десна и Днепр.

«Если качество воды ухудшится, Киевводоканал немедленно откорректирует технологические процессы и применит дополнительные реагенты для обеззараживания воды, чтобы показатели качества питьевой воды отвечали требованиям Государственных санитарных норм и правил», - заявили в КГГА.

Там также добавили, что алгоритмы действий по предотвращению ухудшения качества воды обсудили на Постоянной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

В случае ухудшения ситуации городские службы разрабатывают комплекс мер, которые позволят обеспечить потребителей города Киева питьевой водой.

Ранее сообщалось, что загрязняющие вещества на реке Десна в 38 километрах от Чернигова.

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