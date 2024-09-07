У КМДА пояснили, як діятимуть, якщо забруднена вода з Десни дійде до Києва

У КМДА заявили, що ситуація з якістю води у столиці контрольована.

Як відомо, забруднена вода з Десни може досягти Києва вже 10-12 вересня.

Київська міська державна адміністрація повідомила, що наразі ситуація із якістю води в столиці контрольована, а профільні служби постійно моніторять стан питної води на території Києва та води в акваторії річок Десна і Дніпро.

«Якщо якість води погіршиться, Київводоканал негайного відкоригує технологічні процеси та застосує додаткові реагенти для знезараження води, аби показники якості питної води відповідали вимогам Державних санітарних норм і правил», - заявили у КМДА.

Там також додали, що алгоритми дій для запобігання погіршенню якості води обговорили на Постійній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На випадок погіршення ситуації міські служби розробляють комплекс заходів, який дозволить забезпечити споживачів міста Києва питною водою.

Раніше ми писали, що забруднюючі речовини на річці Десна за 38 кілометрів від Чернігова.

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