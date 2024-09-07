Практика судів
  1. В Україні

У КМДА пояснили, як діятимуть, якщо забруднена вода з Десни дійде до Києва

10:40, 7 вересня 2024
У КМДА заявили, що ситуація з якістю води у столиці контрольована.
У КМДА пояснили, як діятимуть, якщо забруднена вода з Десни дійде до Києва
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, забруднена вода з Десни може досягти Києва вже 10-12 вересня.

Київська міська державна адміністрація повідомила, що наразі ситуація із якістю води в столиці контрольована, а профільні служби постійно моніторять стан питної води на території Києва та води в акваторії річок Десна і Дніпро.

«Якщо якість води погіршиться, Київводоканал негайного відкоригує технологічні процеси та застосує додаткові реагенти для знезараження води, аби показники якості питної води  відповідали вимогам Державних санітарних норм і правил», - заявили у КМДА.

Там також додали, що алгоритми дій для запобігання погіршенню якості води обговорили на Постійній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На випадок погіршення ситуації міські служби розробляють комплекс заходів, який дозволить забезпечити споживачів міста Києва питною водою.

Раніше ми писали, що забруднюючі речовини на річці Десна за 38 кілометрів від Чернігова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя та адвокат посварилися в судовому процесі через ордер старого зразку: черговий конфлікт в залі судових засідань

Адвокат зміг добитися відводу судді, але суддя повідомила до ВРП про втручання у здійснення правосуддя та звинуватила адвоката у шахрайстві.

Зміни до Кодексу суддівської етики: цензура для суддів, контроль за поведінкою у соцмережах та дозвіл на використання штучного інтелекту

Робота над оновленням Кодексу суддівської етики завершена, тепер зміни у Кодекс повинен затвердити З’їзд суддів.

Кабмін пропонує приймати на службу до ГУР іноземців та осіб без громадянства

Уряд схвалив законопроект, за яким на військову службу до розвідки Міністерства оборони можуть бути прийняті іноземці та особи без громадянства.

Класифікація посад державної служби в судах не вирішила проблем із зарплатою в апаратах судів – ВРП

Вища рада правосуддя визнала, що спроба підвищити заробітну плату працівникам апаратів судів фактично провалилася.

Набув чинності закон про відстрочку від мобілізації для чоловіків, у яких на війні загинув неповнорідний брат

Закон повертає заборону мобілізувати другого сина у матері, якщо він є братом загиблого, але від іншого батька.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду