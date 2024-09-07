Україна – Албанія: де дивитися матч Ліги націй

7 вересня збірна України зустрінеться з командою Албанії у межах першого туру групового раунду Ліги націй-2024/25. Гра, яка розпочнеться о 21:45 за київським часом, відбудеться на стадіоні Epet Arena у Празі (Чехія).
Подивитися гру Україна – Албанія в прямому ефірі можна на медіасервісі Megogo та на місцевих телеканалах Суспільного (наприклад, Суспільне Рівне, Суспільне Київ, Суспільне Одеса), окрім OTT-сервісів.
Також гру покажуть:
beIN Connect MENA HD
beIN Sports MENA 3 HD
DAZN 2 Bar Deutsch HD
DAZN Canada
DAZN Deutsch
Diema Sport HD
Digi Sport 3 Romania
EXXEN Digital Türkiye
Fox Soccer Plus USA
FuboTV USA
MTV Katsomon+
Nova Sports 4 Hellas HD
Optus Sport
Polsat Sport Premium 2 HD
Prima Sport RO 3 HD
Silk Sport 1 HD
Sky Sport 7 NZ HD
Sport 2 Israel HD
Sport TV5 Portugal HD
SportKlub 4 Slovenija
SportKlub 7 Hrvatska
Spíler 1 TV Hungary HD
SuperSport 2 Albania HD
SuperSport PSL HD
TV2 Play Danmark
TV2 Play Norge
TV2 Play Premium
ViaPlay Sverige HD
ViaPlay Ísland HD
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