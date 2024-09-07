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Україна – Албанія: де дивитися матч Ліги націй

11:34, 7 вересня 2024
Національна команда України зустрінеться зі збірною Албанії у першому турі Дивізіону B Ліги націй 2024/25.
Україна – Албанія: де дивитися матч Ліги націй
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7 вересня збірна України зустрінеться з командою Албанії у межах першого туру групового раунду Ліги націй-2024/25. Гра, яка розпочнеться о 21:45 за київським часом, відбудеться на стадіоні Epet Arena у Празі (Чехія).

Подивитися гру Україна – Албанія в прямому ефірі можна на медіасервісі Megogo та на місцевих телеканалах Суспільного (наприклад, Суспільне Рівне, Суспільне Київ, Суспільне Одеса), окрім OTT-сервісів.

Також гру покажуть:

 beIN Connect MENA HD

  beIN Sports MENA 3 HD             

  DAZN 2 Bar Deutsch HD             

  DAZN Canada

  DAZN Deutsch

  Diema Sport HD            

  Digi Sport 3 Romania   

  EXXEN Digital Türkiye

  Fox Soccer Plus USA     

  FuboTV USA  

  MTV Katsomon+

  Nova Sports 4 Hellas HD            

  Optus Sport

  Polsat Sport Premium 2 HD       

  Prima Sport RO 3 HD    

  Silk Sport 1 HD

  Sky Sport 7 NZ HD         

  Sport 2 Israel HD           

  Sport TV5 Portugal HD 

  SportKlub 4 Slovenija   

  SportKlub 7 Hrvatska    

  Spíler 1 TV Hungary HD

  SuperSport 2 Albania HD            

  SuperSport PSL HD        

  TV2 Play Danmark

  TV2 Play Norge

  TV2 Play Premium

  ViaPlay Sverige HD       

  ViaPlay Ísland HD

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