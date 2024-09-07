Україна – Албанія: де дивитися матч Ліги націй

Національна команда України зустрінеться зі збірною Албанії у першому турі Дивізіону B Ліги націй 2024/25.

7 вересня збірна України зустрінеться з командою Албанії у межах першого туру групового раунду Ліги націй-2024/25. Гра, яка розпочнеться о 21:45 за київським часом, відбудеться на стадіоні Epet Arena у Празі (Чехія).

Подивитися гру Україна – Албанія в прямому ефірі можна на медіасервісі Megogo та на місцевих телеканалах Суспільного (наприклад, Суспільне Рівне, Суспільне Київ, Суспільне Одеса), окрім OTT-сервісів.

Також гру покажуть:

beIN Connect MENA HD

beIN Sports MENA 3 HD

DAZN 2 Bar Deutsch HD

DAZN Canada

DAZN Deutsch

Diema Sport HD

Digi Sport 3 Romania

EXXEN Digital Türkiye

Fox Soccer Plus USA

FuboTV USA

MTV Katsomon+

Nova Sports 4 Hellas HD

Optus Sport

Polsat Sport Premium 2 HD

Prima Sport RO 3 HD

Silk Sport 1 HD

Sky Sport 7 NZ HD

Sport 2 Israel HD

Sport TV5 Portugal HD

SportKlub 4 Slovenija

SportKlub 7 Hrvatska

Spíler 1 TV Hungary HD

SuperSport 2 Albania HD

SuperSport PSL HD

TV2 Play Danmark

TV2 Play Norge

TV2 Play Premium

ViaPlay Sverige HD

ViaPlay Ísland HD

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