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Кабмін схвалив експериментальний проект з перезапуском наглядових рад — учасниками будуть три виші

10:22, 7 вересня 2024
Проект передбачає розширення повноважень наглядових рад і зміни системи врядування у вишах.
Кабмін схвалив експериментальний проект з перезапуском наглядових рад — учасниками будуть три виші
Фото: pk.nau.edu.ua
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Кабмін ухвалив рішення про реалізацію експериментального проекту щодо розвитку автономії деяких закладів вищої освіти через посилення повноважень їхніх наглядових рад. Про це повідомив урядовий портал

Учасниками пілотного проекту будуть такі університети:

Національний авіаційний університет (після завершення реорганізації — Державний університет «Київський авіаційний інститут»)

Запорізький національний університет

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Проект передбачає розширення повноважень наглядових рад і зміни системи врядування у вищезазначених ЗВО.  Членів наглядових рад відбиратиме конкурсна комісія, яка складатиметься з провідних українських й іноземних експертів. Комісію буде сформовано найближчим часом.

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