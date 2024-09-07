Кабмин одобрил экспериментальный проект с перезапуском наблюдательных советов — участниками будут три вуза

Проект предусматривает расширение полномочий наблюдательных советов и изменения системы управления вузов.

Фото: pk.nau.edu.ua

Кабмин принял решение о реализации экспериментального проекта по развитию автономии некоторых учреждений высшего образования через усиление полномочий их наблюдательных советов. Об этом сообщил правительственный портал.

Участниками пилотного проекта будут следующие университеты:

Национальный авиационный университет (по завершении реорганизации — Государственный университет «Киевский авиационный институт»)

Запорожский национальный университет

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника.

Проект предусматривает расширение полномочий наблюдательных советов и изменения системы управления вышеупомянутых вузов. Членов наблюдательных советов будет отбирать конкурсная комиссия, состоящая из ведущих украинских и иностранных экспертов. Комиссия будет сформирована в ближайшее время.

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