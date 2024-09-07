Монголии придется объяснить, почему она проигнорировала ордер на арест путина — прокурор МУС

Монголии придется объяснить, почему она не арестовала путина во время его визита в страну.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что Монголии придется объяснить, почему она проигнорировала ордер МКС по аресту российского диктатора владимира путина. Об этом он сказал в интервью BBC.

Хан отметил, что переговорный процесс на уровне суда ведется.

«Судьи могут дать свои рекомендации на случай, если будет выявлено отсутствие сотрудничества, но я не хочу ничего предсказывать, потому что сейчас этот вопрос решается между судьями и правительством Монголии», – пояснил он.

По словам прокурора, украинская сторона просила его провести расследование в отношении действий России еще в 2021 году, когда он встречался с генпрокурором Украины.

Однако, как он отметил, на тот момент у МУС не было на это ресурсов, а у него самого была куча других обязанностей, поскольку незадолго до визита в Украину он только вступил в должность. Кроме того, он не верил, что Путин решится вторгнуться в Украину.

Ранее ЕС сделал заявление о невыполнении Монголией обязательств по Римскому статуту.

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