Передача Ираном баллистических ракет рф будет означать «драматическую эскалацию», — Белый дом

В администрации президента США Джо Байдена сделали заявление о возможной передаче Ираном баллистических ракет россии, пишет Reuters.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт отметил, что Штаты предупреждали об углублении оборонного партнерства между рф и Ираном с начала полномасштабного вторжения в Украину и «обеспокоены этими сообщениями».
Такое заявление представитель Белого дома сделал на фоне публикации западных СМИ о передаче Тегераном для Москвы баллистических ракет.
«Любая передача иранскими баллистическими ракетами россии будет означать драматическую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны россии против Украины», - сказал Саветт.
Другой американский чиновник заявил Reuters, что Вашингтон внимательно следит за потенциальными ирано-российскими перемещениями ракет.
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