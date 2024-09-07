Передача Ираном баллистических ракет рф будет означать «драматическую эскалацию», — Белый дом

В Белом доме сделали заявление о возможной передаче Ираном баллистических ракет россии.

Фото: Iran Press

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В администрации президента США Джо Байдена сделали заявление о возможной передаче Ираном баллистических ракет россии, пишет Reuters.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт отметил, что Штаты предупреждали об углублении оборонного партнерства между рф и Ираном с начала полномасштабного вторжения в Украину и «обеспокоены этими сообщениями».

Такое заявление представитель Белого дома сделал на фоне публикации западных СМИ о передаче Тегераном для Москвы баллистических ракет.

«Любая передача иранскими баллистическими ракетами россии будет означать драматическую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны россии против Украины», - сказал Саветт.

Другой американский чиновник заявил Reuters, что Вашингтон внимательно следит за потенциальными ирано-российскими перемещениями ракет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.