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Передача Іраном балістичних ракет рф означатиме «драматичну ескалацію», — Білий дім

09:10, 7 вересня 2024
У Білому домі зробили заяву про можливу передачу Іраном балістичних ракет росії.
Передача Іраном балістичних ракет рф означатиме «драматичну ескалацію», — Білий дім
Фото: Iran Press
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В адміністрації президента США Джо Байдена зробили заяву щодо можливої передачі Іраном балістичних ракет росії, пише Reuters.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт зазначив, що Штати попереджали про поглиблення оборонного партнерства між рф та Іраном з початку повномасштабного вторгнення в Україну, та «стурбовані цими повідомленнями».

Таку заяву представник Білого дому зробив на тлі публікації західних ЗМІ про начебто передачу Тегераном для Москви балістичних ракет.

«Будь-яка передача іранськими балістичними ракетами Росії означатиме драматичну ескалацію підтримки Іраном агресивної війни росії проти України», - сказав Саветт.

Інший американський чиновник заявив Reuters, що Вашингтон уважно стежить за потенційними ірано-російськими переміщеннями ракет.

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