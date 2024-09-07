Монголії доведеться пояснити, чому вона проігнорувала ордер на арешт путіна — прокурор МКС

Монголії доведеться пояснити, чому вона не заарештувала путіна під час його візиту до країни.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що Монголії доведеться пояснити, чому вона проігнорувала ордер МКС щодо арешту російського диктатора володимира путина. Про це він сказав в інтерв'ю BBC.

Хан зазначив, що переговорний процес на рівні суду ведеться.

«Судді можуть дати свої рекомендації на випадок, якщо буде виявлено відсутність співпраці, але я не хочу нічого передбачати, тому що зараз це питання вирішується між суддями та урядом Монголії», – пояснив він.

За словами прокурора, українська сторона просила його провести розслідування щодо дій росії ще 2021 року, коли він зустрічався з генпрокурором України.

Проте, як він зауважив, на той момент у МКС не було на це ресурсів, а в нього самого була купа інших обов'язків, оскільки незадовго до візиту в Україну він лише вступив на посаду. Крім того, він не вірив, що путін зважиться вторгнутися в Україну.

Раніше ЄС зробив заяву про невиконання Монголією зобов’язань за Римським статутом.

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