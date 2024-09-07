Монголії доведеться пояснити, чому вона проігнорувала ордер на арешт путіна — прокурор МКС

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що Монголії доведеться пояснити, чому вона проігнорувала ордер МКС щодо арешту російського диктатора володимира путина. Про це він сказав в інтерв'ю BBC.
Хан зазначив, що переговорний процес на рівні суду ведеться.
«Судді можуть дати свої рекомендації на випадок, якщо буде виявлено відсутність співпраці, але я не хочу нічого передбачати, тому що зараз це питання вирішується між суддями та урядом Монголії», – пояснив він.
За словами прокурора, українська сторона просила його провести розслідування щодо дій росії ще 2021 року, коли він зустрічався з генпрокурором України.
Проте, як він зауважив, на той момент у МКС не було на це ресурсів, а в нього самого була купа інших обов'язків, оскільки незадовго до візиту в Україну він лише вступив на посаду. Крім того, він не вірив, що путін зважиться вторгнутися в Україну.
Раніше ЄС зробив заяву про невиконання Монголією зобов’язань за Римським статутом.
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