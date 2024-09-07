Практика судів
  1. У світі

Монголії доведеться пояснити, чому вона проігнорувала ордер на арешт путіна — прокурор МКС

09:46, 7 вересня 2024
Монголії доведеться пояснити, чому вона не заарештувала путіна під час його візиту до країни.
Монголії доведеться пояснити, чому вона проігнорувала ордер на арешт путіна — прокурор МКС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що Монголії доведеться пояснити, чому вона проігнорувала ордер МКС щодо арешту російського диктатора володимира путина. Про це він сказав в інтерв'ю BBC.

Хан зазначив, що переговорний процес на рівні суду ведеться.

«Судді можуть дати свої рекомендації на випадок, якщо буде виявлено відсутність співпраці, але я не хочу нічого передбачати, тому що зараз це питання вирішується між суддями та урядом Монголії», – пояснив він.

За словами прокурора, українська сторона просила його провести розслідування щодо дій росії ще 2021 року, коли він зустрічався з генпрокурором України.

Проте, як він зауважив, на той момент у МКС не було на це ресурсів, а в нього самого була купа інших обов'язків, оскільки незадовго до візиту в Україну він лише вступив на посаду. Крім того, він не вірив, що путін зважиться вторгнутися в Україну.

Раніше ЄС зробив заяву про невиконання Монголією зобов’язань за Римським статутом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя та адвокат посварилися в судовому процесі через ордер старого зразку: черговий конфлікт в залі судових засідань

Адвокат зміг добитися відводу судді, але суддя повідомила до ВРП про втручання у здійснення правосуддя та звинуватила адвоката у шахрайстві.

Зміни до Кодексу суддівської етики: цензура для суддів, контроль за поведінкою у соцмережах та дозвіл на використання штучного інтелекту

Робота над оновленням Кодексу суддівської етики завершена, тепер зміни у Кодекс повинен затвердити З’їзд суддів.

Кабмін пропонує приймати на службу до ГУР іноземців та осіб без громадянства

Уряд схвалив законопроект, за яким на військову службу до розвідки Міністерства оборони можуть бути прийняті іноземці та особи без громадянства.

Класифікація посад державної служби в судах не вирішила проблем із зарплатою в апаратах судів – ВРП

Вища рада правосуддя визнала, що спроба підвищити заробітну плату працівникам апаратів судів фактично провалилася.

Набув чинності закон про відстрочку від мобілізації для чоловіків, у яких на війні загинув неповнорідний брат

Закон повертає заборону мобілізувати другого сина у матері, якщо він є братом загиблого, але від іншого батька.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду