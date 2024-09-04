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ЄС зробив заяву про невиконання Монголією зобов’язань за Римським статутом

07:20, 4 вересня 2024
Європейський Союз шкодує, що Монголія не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт путіна.
ЄС зробив заяву про невиконання Монголією зобов’язань за Римським статутом
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Європейський Союз взяв до відома візит президента рф путіна до Монголії 3 вересня, незважаючи на виданий проти нього ордер на арешт Міжнародного кримінального суду (МКС). Про це повідомляється на офіційному сайті.

«ЄС шкодує, що Монголія, держава-учасниця Римського статуту МКС, не виконала своїх зобов’язань за статутом щодо виконання ордера на арешт.

Президент путін перебуває під ордером на арешт МКС за міжнародні злочини, зокрема ймовірні злочини незаконної депортації та незаконного переміщення дітей з тимчасово окупованих територій України в контексті його незаконної загарбницької війни проти України.

ЄС висловлює свою рішучу підтримку зусиллям із забезпечення повної відповідальності за військові злочини та інші найсерйозніші злочини у зв’язку з агресивною війною росії проти України. У зв’язку з цим ЄС підтримує розслідування прокурора МКС в Україні та закликає всі держави-учасниці до повної співпраці.

ЄС знову заявляє про свою непохитну підтримку МКС та незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів» - йдеться у заяві.

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