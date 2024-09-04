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Відсутність у протоколі переліку відкритих адвокату матеріалів досудового розслідування не означає, що їх не було відкрито – Верховний Суд

08:50, 4 вересня 2024
Верховний Суд зазначив, що закон не визначає певної форми процесуального документа, яким би підтверджувався факт надання доступу та ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
Відсутність у протоколі переліку відкритих адвокату матеріалів досудового розслідування не означає, що їх не було відкрито – Верховний Суд
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Сам по собі факт відсутності в протоколі про надання стороні захисту доступу до матеріалів досудового розслідування найменування відкритих їй матеріалів справи не може свідчити про те, що ці матеріали їй не було відкрито. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 18 липня 2024 року по справі №718/948/23.

Так, місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав винуватою та засудив особу за ст. 128 КК. У касаційній скарзі захисник стверджує про недопустимість доказів, наданих стороною обвинувачення, оскільки у протоколі про надання стороні захисту доступу до матеріалів досудового розслідування відсутнє найменування матеріалів, до яких було надано доступ, що є порушеннями вимог ст. 290 КПК.

Втім, Касаційний кримінальний суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій.

ККС констатує, що відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК сторона кримінального провадження письмово підтверджує протилежній стороні, а потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, – прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування цих матеріалів.

При цьому закон не визначає певної форми процесуального документа, яким би підтверджувався факт надання доступу та ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а лише встановлює, що цей факт повинен бути письмово підтверджений самим учасником кримінального провадження, якому надано такий доступ.

Крім того, сторона захисту ані в апеляційній скарзі, ані в касаційній скарзі не конкретизує, які саме з матеріалів провадження, що були досліджені в судовому засіданні, їй не було відкрито при завершенні досудового розслідування.

Як убачається з матеріалів провадження, під час дослідження письмових доказів у суді першої інстанції сторона захисту не заявляла про їх недопустимість через те, що вони не були відкриті їй стороною обвинувачення.

Автор: Наталя Мамченко 

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