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Отсутствие в протоколе перечня открытых адвокату материалов досудебного расследования не означает, что они не были открыты – Верховный Суд

08:50, 4 сентября 2024
Верховный Суд отметил, что закон не определяет определенную форму процессуального документа, которым бы подтверждался факт предоставления доступа и ознакомления с материалами досудебного расследования.
Отсутствие в протоколе перечня открытых адвокату материалов досудебного расследования не означает, что они не были открыты – Верховный Суд
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Сам по себе факт отсутствия в протоколе о предоставлении стороне защиты доступа к материалам досудебного расследования наименования открытых ей материалов дела не может свидетельствовать о том, что эти материалы ей не были открыты. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 18 июля 2024 года по делу №718/948/23.

Так, местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал виновным и осудил лицо по ст. 128 УК. В кассационной жалобе защитник утверждает о недопустимости доказательств, предоставленных стороной обвинения, поскольку в протоколе о предоставлении стороне защиты доступа к материалам досудебного расследования отсутствует наименование материалов, к которым предоставлен доступ, что является нарушением требований в. 290 УПК.

Впрочем, Кассационный уголовный суд оставил в силе решения судов предыдущих инстанций.

КУС констатирует, что согласно ч. 9 ст. 290 УПК сторона уголовного производства в письменном виде подтверждает противоположной стороне, а потерпевший, представитель юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, – прокурору факт предоставления им доступа к материалам с указанием наименования этих материалов.

При этом закон не определяет определенной формы процессуального документа, которым подтверждался факт предоставления доступа и ознакомления с материалами досудебного расследования, а лишь устанавливает, что этот факт должен быть письменно подтвержден самим участником уголовного производства, которому предоставлен такой доступ.

Кроме того, сторона защиты ни в апелляционной жалобе, ни в кассационной жалобе не конкретизирует, какие именно из материалов производства, исследованных в судебном заседании, ей не были открыты при завершении досудебного расследования.

Как видно из материалов производства, в ходе исследования письменных доказательств в суде первой инстанции сторона защиты не заявляла об их недопустимости из-за того, что они не были открыты ей стороной обвинения.

Автор: Наталья Мамченко 

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