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ЕС сделал заявление о невыполнении Монголией обязательств по Римскому статуту

07:20, 4 сентября 2024
Европейский Союз сожалеет, что Монголия не выполнила ордер Международного уголовного суда на арест путина.
ЕС сделал заявление о невыполнении Монголией обязательств по Римскому статуту
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Европейский Союз принял к сведению визит президента рф путина в Монголию 3 сентября, несмотря на выданный против него ордер на арест Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщается на официальном сайте.

«ЕС жалеет, что Монголия, государство-участник Римского статута МУС, не выполнило своих обязательств по статуту по выполнению ордера на арест.

Президент путин находится под ордером на арест МУС за международные преступления, в том числе вероятные преступления незаконной депортации и незаконного перемещения детей с временно оккупированных территорий Украины в контексте его незаконной захватнической войны против Украины.

ЕС выражает свою решительную поддержку усилиям по обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие серьезнейшие преступления в связи с агрессивной войной россии против Украины. В этой связи ЕС поддерживает расследование прокурора МУС в Украине и призывает все государства-участники к полному сотрудничеству.

ЕС снова заявляет о своей стойкой поддержке МУС и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», - говорится в заявлении.

Автор: Наталья Мамченко 

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