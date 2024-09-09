У Десні біля Чернігова потемніла вода: зафіксовано масовий мор риби

Рибу будуть збирати та відвозити на утилізацію в заздалегідь визначене місце, - сказав виконувач обов’язків мера Чернігова Олександр Ломако.

ілюстративне фото

У понеділок, 9 вересня, у річці Десна біля Чернігова помітили, що вода потемніла, також зафіксовано масовий мор риби. Про це повідомив в. о. мера Чернігова Олександр Ломако.

"9 вересня на Золотому березі (центральний пляж Чернігова) спостерігається незначний неприємний запах. В річці вода темного кольору. Місцями масовий замор риби, є загинубла", - розповів він.

При цьому додав, зараз у Чернігові провели засідання оперативного штабу. Рибу будуть збирати та відвозити на утилізацію в заздалегідь визначене місце. Працюють міські служби, екологи та ДСНС. Керівник міста нагадав, що відвідування пляжу заборонили минулого тижня.

"Муніципальна варта контролює ситуацію на місці. Посилено контроль за продажем всіх видів риби в місті. Також працює станція аерації КП "Чернігівводоканал" в районі переправи", - додав Ломако.

Водночас він наголосив, що місто не споживає воду з річки, тому загрози життю та здоров‘ю чернігівців немає.

Нагадаємо, що пляма забруднення з Десни може досягти Києва. Це становить загрозу для 60% міста, розповіли у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Як відомо, забруднена вода з Десни може досягти Деснянського водозабору Києва орієнтовно 10-12 вересня. Такий прогноз зробив Український гідрометцентр.

Раніше у КМДА пояснили, як діятимуть, якщо забруднена вода з Десни дійде до Києва.

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