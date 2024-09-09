З 1 жовтня провайдери інтернету, які зареєстровані як ФОП, мають перейти на загальну систему

Провайдери попереджають про можливе зростання тарифів через вимоги переходу на загальну систему оподаткування.

З 1 жовтня провайдери інтернету, які перебувають на спрощеній системі оподаткування – зареєстровані як фізособи-підприємці (ФОП), мають перейти на загальну систему. Як повідомляється, таким чином податкова має намір отримати додаткові надходження до бюджету у розмірі 3-4 млрд грн на рік.

Разом із тим, інтернет-провайдери попереджають про можливе зростання тарифів через вимоги переходу на загальну систему оподаткування. Про це йшлося на круглому столі в Одесі, пишуть тна порталі ITsider.

Представники інтернет-провайдерів, більшість із яких працюють як фізичні особи-підприємці (ФОП), висловили занепокоєння вимогою переходу на загальну систему оподаткування з 1 жовтня. Вони вважають, що ці зміни можуть призвести до зникнення дрібних компаній, особливо в сільській місцевості, та до подальшої монополізації ринку великими гравцями.

За словами Людмили Кокоровець, виконавчого директора групи компаній “Мій провайдер”, це загрожує не лише закриттям малого бізнесу, а й серйозним підвищенням вартості інтернету для користувачів. Вона зазначила, що в містах, таких як Одеса, ціни можуть зрости до 300 гривень на місяць, а в селах – до 1300 гривень і більше.

Керівники інтернет-компаній також попереджають, що втрата конкуренції на ринку неминуче призведе до погіршення якості обслуговування та подорожчання послуг. Роман Перун, представник компанії IT-KARKAS, підкреслив, що конкуренція між невеликими провайдерами зараз дозволяє забезпечувати адекватні ціни та якісний сервіс. Але без цієї конкуренції ринок не зможе ефективно розвиватися.

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