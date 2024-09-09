Практика судів
  1. В Україні

З 1 жовтня провайдери інтернету, які зареєстровані як ФОП, мають перейти на загальну систему

13:30, 9 вересня 2024
Провайдери попереджають про можливе зростання тарифів через вимоги переходу на загальну систему оподаткування.
З 1 жовтня провайдери інтернету, які зареєстровані як ФОП, мають перейти на загальну систему
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 жовтня провайдери інтернету, які перебувають на спрощеній системі оподаткування – зареєстровані як фізособи-підприємці (ФОП), мають перейти на загальну систему. Як повідомляється, таким чином податкова має намір отримати додаткові надходження до бюджету у розмірі 3-4 млрд грн на рік.

Разом із тим, інтернет-провайдери попереджають про можливе зростання тарифів через вимоги переходу на загальну систему оподаткування. Про це йшлося на круглому столі в Одесі, пишуть тна порталі ITsider.

Представники інтернет-провайдерів, більшість із яких працюють як фізичні особи-підприємці (ФОП), висловили занепокоєння вимогою переходу на загальну систему оподаткування з 1 жовтня. Вони вважають, що ці зміни можуть призвести до зникнення дрібних компаній, особливо в сільській місцевості, та до подальшої монополізації ринку великими гравцями.

За словами Людмили Кокоровець, виконавчого директора групи компаній “Мій провайдер”, це загрожує не лише закриттям малого бізнесу, а й серйозним підвищенням вартості інтернету для користувачів. Вона зазначила, що в містах, таких як Одеса, ціни можуть зрости до 300 гривень на місяць, а в селах – до 1300 гривень і більше.

Керівники інтернет-компаній також попереджають, що втрата конкуренції на ринку неминуче призведе до погіршення якості обслуговування та подорожчання послуг. Роман Перун, представник компанії IT-KARKAS, підкреслив, що конкуренція між невеликими провайдерами зараз дозволяє забезпечувати адекватні ціни та якісний сервіс. Але без цієї конкуренції ринок не зможе ефективно розвиватися.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Укрупнення судів може початися з Закарпатської області – у Комітеті повернулися до ідеї 2022 року

Після того, як на основі досвіду укрупнення в Закарпатській області, підсумують результат, починаючи від конвою, авторозподілу судових справ та закінчуючи пошуком судових приміщень, ВРП зможе поступово розпочинати оптимізацію судів в інших областях.

Нацбанк обмежив лімітом для українців за кордоном розрахунки за оренду житла та купівлю предметів розкоші

З 10 вересня встановлюється щомісячний ліміт у розмірі 500 тисяч грн в еквіваленті на розрахунки за кордоном, що здійснюються з використанням платіжних карток, відкритих українськими банками до рахунків іноземній валюті, на операції з оренди і купівлі нерухомості.

В Україні введуть систему відеонагляду за громадянами і звірки їх даних для ідентифікації – у тому числі про місце проживання

Громадян через систему відеонагляду будуть ідентифікувати на підставі набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім’я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання чи перебування, відцифрований образ обличчя, номер картки платника податків.

Цифровізація усіх процесів виконавчого провадження – заступник міністра юстиції Андрій Гайченко підсумував роботу за 5 років

Зокрема у 2024 році була реалізована можливість отримання сторонами виконавчого провадження, які зареєстровані в ЄСІТС, документів виконавчого провадження в електронній формі

П’яний чоловік з відстрочкою розбив двері ТЦК, бо хотів потрапити до ЗСУ – ТЦК

У Тернопільському ТЦК повідомили, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішив піти на службу в Збройні Сили «у свій особистий агресивний спосіб».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду