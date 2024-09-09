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Лише 9% українців підтримують повну заборону Telegram, – результати опитування

14:06, 9 вересня 2024
Українці проти радикальних заходів: за даними КМІС, 54% виступають за частковий контроль Telegram.
Лише 9% українців підтримують повну заборону Telegram, – результати опитування
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Згідно з новим опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеним з 1 по 6 вересня 2024 року серед 1015 респондентів, виключаючи жителів тимчасово окупованих територій, лише 9% українців підтримують повну заборону месенджера Telegram. Натомість 26% вважають, що цей додаток не потребує жодного контролю.

54% респондентів виступають за впровадження певних обмежень та контролю, зокрема блокування окремих каналів замість повної заборони платформи. Особливу увагу приділяли питанням, пов'язаним із небезпечним контентом, таким як російська пропаганда чи канали для зв'язку з окупантами.

60% респондентів змінили б свою думку на користь повної заборони, якби власники Telegram відмовилися блокувати канали, що поширюють російську дезінформацію. Ще більше підтримки (71%) заборона отримала б у випадку відмови блокувати канали, використовувані російськими військовими. А у разі неблокування каналів, що поширюють наркотики, 70% також підтримали б заборону.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що українці демонструють збалансовану позицію: вони підтримують блокування шкідливих каналів, але не схильні до радикальних заходів, як-от повна заборона Telegram.

«Українці обіймають доволі виважену і конструктивну позицію, що варто не доходити до заборон, але при цьому дійсно визнають важливість і потребу блокувати небезпечні телеграм-канали. Причому у разі відвертої позиції власників Телеграм відмовлятися в блокуванні небезпечних каналів українці зарахують себе до табору тих, хто підтримає заборону (а не табору «послідовних прихильники свободи слова»). Для представників влади варто розуміти, що у разі таки необхідності заборони Телеграм для безпеки України та українців, громадськість має отримати дійсно об’єктивні та переконливі докази ворожої діяльності та відмови власників від співпраці», – зазначив Грушецький.

Джерело фото: КМІС

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