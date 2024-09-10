В Винницкой области сиделку подозревают в покушении на убийство пожилой женщины для завладения квартирой

47-летняя винничанка пыталась ускорить смерть пожилой женщины с помощью сильнодействующего препарата для давления, чтобы получить квартиру в Виннице.

Источник фото: vin.gp.gov.ua

Правоохранители Винницкой области сообщили о подозрении 47-летней местной жительнице, которая ухаживала за 83-летней женщиной, с которой заключила договор пожизненного содержания, согласно которому, после смерти пожилой женщины сиделка получила бы право на владение ее квартирой в Виннице.

Как сообщила Винницкая областная прокуратура, Намереваясь ускорить этот процесс, подозреваемая обратилась к знакомой медицинской работнице с просьбой приобрести сильнодействующий препарат, который мог бы привести к смерти подопечной путем снижения артериального давления. Однако медик сразу сообщила об этом правоохранителям.

Под контролем полиции женщине передали две ампулы с имитацией сильнодействующего препарата. После получения ампул подозреваемая была задержана.

Женщину обвиняют в приготовлении к совершению умышленного убийства из корыстных побуждений (ч. 1 ст. 14, п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Суд поддержал ходатайство прокуратуры и принял решение о содержании подозреваемой под стражей. За приготовление к преступлению ей грозит до 7,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.

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